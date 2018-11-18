Türk iş adamına ABD'den ödül

ABD'de iş alanında verilen Miami Synchronicity 2018 Yıllık Toplantı ve Anahtar Töreni'nin 6'ncısı yaklaşık 300 davetlinin katılımıyla Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlendi.

Törende Türk iş adamı Quickload şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Baran, "en iyi iş adamı" ödülünü aldı.

17 YIL ÖNCE İFLAS ETTİ, YILMADI

17 yıl önce İflas ettikten sonra Miami'deki ablasının yanına 600 dolarla gelen Ozan Baran birçok iş de çalıştıktan sonra kazandığı ilk parayla bir adet tır aldı ve her şeye sıfırdan başladı.

İLK KEZ BİR TÜRK'E ÖDÜL

Ödülün sembolü olan altın anahtarı Baran'a Miami-Dade Bölgesi Belediye Başkanı Carlos A. Gimenez takdim etti. Gimenez, yaptığı konuşmada, "Miami Synchronicity ödülünü ilk kez bir Türk ve Müslüman aldı. Sizi ve ekibinizi kutlar, başarılarınızın devamını dilerim." dedi.

Törene, Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan ve Ozan Baran'ın eşi Süreyya Yalçın Baran da katıldı.

Ozan Baran, yaptığı açıklamada, 1999'da ABD'ye geldiğini, 2005'te ilk nakliye şirketini kurduğunu söyledi.

86 TIRLIK FİLO, 186 ÇALIŞAN

Şu anda 86 tırlık bir filoya sahip olduklarını dile getiren Baran, "186 çalışanımız ile Florida eyaletinde önemli bir istihdam ve hizmet sağlıyoruz. Hem depolama hem limandan konteyner alımı işleri yapıyoruz. Şirketimiz önemli firmalarla rekabet eder hale geldi. Şirketimizin hızlı bir şekilde büyümesi ve eyalette sağladığı istihdamdan dolayı yılın en başarılı iş adamı ödülüne layık görüldük." diye konuştu.