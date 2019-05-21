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Türk-İş grev çağrısı yaptı

Kamuda çalışan 200 bin işçinin temsilcisi olan Türk-İş, hükümete "grev yaparız" diye seslendi.

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 09:36..
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Türk-İş grev çağrısı yaptı

Samsun'da bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay; grev, kıdem tazminatı, EYT konularında açıklama yaparken bunlardan en dikkat çekicisi; temsil ettikleri 200 bin kamu işçisiyle grev söyleminde bulunması oldu.

"GREV KARARI ALIN"

Kamuda işçi olarak çalışanların ocak ayından bu yana toplu sözleşme imzalayamadığını ifade eden Atalay, seçimin yaklaştığını belirtip bunu kullanarak 81 il için"Sendikalarımızın önemli bir bölümünün görüşmeleri tamamlandı, uyuşmazlık sürecine girildi. 60 günlük yasal süresi dolan tüm sendikalarımıza ‘grev kararı alın, hiç uzatmayın' çağrısı yapacağım." diye konuştu.

Türk-İş grev çağrısı yaptı
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay

"KIDEM TAZMİNATI MİTTİNGİNİ 81 İLDE YAPARIZ"

1 Mayıs'ta Kocaeli'de yapılan kutlamanın 100 bin kişiyi bulmasında değişmesi planlanan kıdem tazminatı yasası olduğunu ifade eden Ergün Atalay; "Bir durgunluk var. Ancak geriye çektiklerini sanmıyorum. Bir hazırlık yapıyorlardır. İçimize sinmeyen bir şey olursa 1 Mayıs’ta Kocaeli’de 100 bin kişi ile yaptığımız mitingi 81 ilde yaparız." dedi.

"EYT'DE İNSANLARI DİNLEYİN"

Emeklilikye Yaşa Takılanlar(EYT) için çözüm bulunması gerektiğini belirten Türk İş Başkanı, muhatapların yetkililerle görüşüp konuşması gerektiğini de ifade etti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın tartışılan çıkışı haberi
Türk-İş grev çağrısı yaptı

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