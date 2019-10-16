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Türk kahvesinin tarihi müze oldu

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde, 4 ay önce açılan 'Türkiye Kahve Müzesi', Anadolu'da 500 yıllık geçmişi olan kahve kültürüne ışık tutuyor.

AA | 16.10.2019 - 22:37..
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Kahve külütürünü anlatan "Anadolu'nun Kayıp Kahveleri" kitabının yazarları Atilla Narin Naim Koca ile safrandan kahve yapan Semih Yıldırım,  tecrübe ve birikimleriyle açtıkları Türkiye Kahve Müzesi'nde, unutulmaya yüz tutmuş bir kültürü ve tarihini gün ışığına çıkarıyor.

Kahvenin tarihine müzede yolculuk

ASIRLIK CEZVELER

Anadolu'nun birçok bölgesinde farklı şekillerde yapılan kahvelerin ikram edildiği müzede, kahve yapımında kullanılan 100-150 yıllık cezve, fincan, el değirmeni, kavurma tavaları, terazi, tahta kaşık, su küpü ve şeker kapları sergileniyor.

Türk kahvesinin tarihi müze oldu

ÇEŞİT ÇEŞİT KAHVE

Müzede yapılan "Burçak", "Zingarella", "Tarz-ı Hususi", "Mırra", "Nohut", "Cilveli", "Şehzade", "Hilve" ve "Dibek" gibi çeşitli kahveler, kokularıyla ziyaretçilerini keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Türk kahvesini gelecek kuşaklara aktarmak ve turistlere tanıtmak amacıyla oluşturulan müzeyi, 4 ayda yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi.

Türk kahvesinin tarihi müze oldu

TÜRK KAHVESİNİN 5 ASIRLIK ÖYKÜSÜ ANLATILIYOR

Semih Yıldırım, müzeyi, köklü geçmişe sahip Türk kahvesi kültürünü yaşatmak için açtıklarını söyledi.

Yıldırım, 4 ayda yoğun bir ziyaretçi ilgisiyle karşılaştıklarını dile getirerek, "Müzemizi ayda ortalama 5 bin kişi ziyaret ediyor. Kahve müzemizi, yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de ziyaret ediyor. Son dönemde müzemize özellikle Avrupalı turistler çok fazla gelmeye başladı. Onlara da kahve kültürümüzü anlatıyoruz. Onlar da buradan çok mutlu ayrılıyorlar. Biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Türk kahvesinin tarihi müze oldu

Safranbolu'nun, kültür turizminin en önemli merkezlerinden birisi olduğuna işaret eden Yıldırım, ziyaretçilere kahve kültürünü anlattıklarını kaydetti.

Yıldırım, ziyaretçilerin müzeyi gezdikten sonra kahveyle ilgili önemli bilgilere sahip olduklarını düşünerek ayrıldıklarını, bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türk kahvesinin tarihi müze oldu

Türk kahvesinin yapımında ve sunumunda kullanılan önemli ekipmanları müzede sergilediklerini anlatan Yıldırım, Türk kahvesinin dünyada daha çok tanınmasını ve kahve kültürünün yaygınlaşmasını sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Türk kahvesinin tarihi müze oldu

Türk kahvesinin tarihi müze oldu

Türk kahvesinin tarihi müze oldu

Türk kahvesinin tarihi müze oldu

Türk kahvesinin tarihi müze oldu

Türk kahvesinin tarihi müze oldu

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