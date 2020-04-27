Türk kasabası Mamuşa'da korona vakası yok

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin 140'ı aşkın ülkede can kaybı sürüyor.

Salgın nedeniyle 700'ün üzerinde vakanın rastlandığı ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Kosova'nın tek Türk kasabası olan Mamuşa'da bugüne koronavirüs vakası rastlanmadı.

12 MART'TAN BU YANA YOK

Konuyla ilgili konuşan Mamuşa Belediyesi Başkanı Abdülhadi Krasniç, ilk vakanın 12 Mart tarihinde Kosova'da görülmesine rağmen, koronavirüse şimdiye kadar Mamuşa'da hiçbir şekilde rastlanmadığını söyledi.

HERKES KENDİ TARLASINDA ÇALIŞINCA MESAFE SAĞLANIYOR

Kosova Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu bütün tedbirleri harfiyen uyguladıklarını söyleyen Krasniç, Mamuşa'daki vatandaşların geçimini tarımcılıkla sağladıklarını ve herkesin kendi tarlasında çalıştığı için sosyal mesafenin sağlandığını ifade etti. Belediye olarak her çeşit önlemleri aldıklarını söyleyen Krasniç, vatandaşlara seslenerek, evde kalmaları çağrısında bulundu.

MEHMETÇİK'TEN KARANTİNA ÇADIRI

Hükümetin yanı sıra Kosova'da, KFOR barış gücünde görevli Mehmetçik de salgına ilişkin sıkı önlem alıyor. Kosova'da 1999 yılından bu yana görev yapan Mehmetçik, koronavirüsle mücadelede de ülke halkının yanında olmaya devam ederken, Mamuşa Belediyesi'nin talebi üzerine Aile Sağlık Merkezi girişine geçici karantina çadırı kurdu. Çadırın, koronavirüs şüphesi ile başvuran hastaların hastanelere sevkinin sağlanması amacıyla kurulduğu belirtildi.

TÜRK ASKERİ 21 YILDIR ORADA

Türk askerinin 21 yıldır her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu söyleyen Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Türk askerine teşekkür etti.