Türk Kızılay, Kurban bereketini yıl boyunca sofralara taşıyor

“Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla sürdürülen vekâletle kurban kesim kampanyası ile modern kombinalarda İslami şartlara uygun olarak kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kızılay, bu yıl Türkiye, Gazze/Filistin ve 30 ülkede milyonlarca kişiye ulaşmayı hedeflerken, vekâlet bedellerini yurt içi ve Gazze/Filistin’de 17 bin 250 TL, yurt dışında ise 6 bin 350 TL olarak belirledi.

“Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla vekaletle kurban kesim kampanyasını başlatan Türk Kızılay, 20 yıldır başarıyla uyguladığı kurban modeli ve kurban etlerinin konserve haline getirilme sürecini İzmir’de tanıttı. Kurban Bayramı’nın bereketini yıl boyunca çoğaltan Kızılay; Diyarbakır, Van, Kayseri, Konya ve Ankara’daki modern kombinalarda hijyen kuralları ve İslami şartlara uygun olarak kesilen kurbanları, İzmir’de bulunan tesiste kavurma konservesine dönüştürerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Türk Kızılay Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın katılımıyla İzmir’deki et kombina tesisinde gerçekleştirilen ziyarette, modern kombinalarda kesilen kurban etlerinin kavurma konservelerine dönüştürülme süreci kamuoyuyla paylaşıldı. Kızılay; vekâlet, bilgilendirme, kesim, konserveleme, dağıtım ve kesim sonrası bilgilendirmeden oluşan 6 aşamalı modeliyle ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor. Veteriner hekim ve din görevlileri gözetiminde, vekâlet sahibinin ismi okunarak ve noter denetiminde kesilen kurbanlar, hijyenik koşullarda uzun ömürlü kavurma konservelerine dönüştürülüyor. Kavurma konservesi olarak hazırlanan kurban etleri, Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, Kızılay aşevlerinde sıcak yemek olarak da sunuluyor. Filistin için hazırlanan konserveler bölgeye gönderilirken, yurt dışında kesilen kurbanlar ise taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Kesimlerin tamamlanmasının ardından vekâlet sahiplerine SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor.

“Bağışçılarımızın emanetlerini hassasiyetle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz”

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bağışçıların emanetlerini güvenli ve şeffaf bir süreçle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek şunları söyledi: “Bağışçılarımızın emanetlerini büyük bir hassasiyetle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Modern kombinalarda, İslami usullere ve hijyen standartlarına uygun şekilde kesilen kurbanları kavurma konservelerine dönüştürerek kurban bereketini yıl boyunca sofralara taşıyor, dayanışmayı büyütüyoruz. Uzun süreli raf ömrüne sahip konserve modelimiz sayesinde kurban bereketini yıl boyunca yaşatıyoruz.”

Kızılay, bu yıl Türkiye, Gazze/Filistin ve 30 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Bu yılki vekâlet bedelleri yurt içi ve Gazze/Filistin’de 17 bin 250 TL, yurt dışında ise 6 bin 350 TL olarak belirlenirken; vekâletler, Kızılay’ın resmi internet sitesi www.kizilay.org.tr, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, yurt içinde 168 / yurt dışında 0 212 168 00 00 numaralı ücretsiz danışma ve bağış hattı ile ülke genelindeki Kızılay şubeleri üzerinden verilebiliyor. Kızılay ayrıca kurban hisse bedellerinde 2 ila 4 taksit imkânı da sunuyor.