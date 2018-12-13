Türk kültürünün işlemeli sanatı: Baston

Babadan kalma bastonculuk mesleğini yaklaşık 30 yıldır atölyesinde sürdüren Refa Gökbulak, kasaplardan topladığı koç, sığır ve manda boynuzlarını, bazı işlemlerden geçirdikten sonra bastona dönüştürüyor.

Gökbulak, ürettiği bastonların üzerindeki her bir figürün anlamı olduğunu söyledi.

EN ÇOK ÜRETİLEN BASTON MODELLERİ

Satışa sunduğu bastonlardan en çok Selçuklu motifli olanlarının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Gökbulak, "Selçuklu yıldızı, kilim motifi, lale motifleri ve tezhip işlemeli bastonlar en çok satış yaptığımız ve ürettiğimiz baston modelleridir." dedi.

"BUNLAR BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERİMİZDİR"

Refa Gökbulak, Selçuklu motiflerini ilçedeki tarihi mekanlarda gördükten sonra bastona işlediğini belirterek, "Meslek hayatım boyunca baston gövdeleri üzerine işlediğimiz motif sayısı yüzün üzerinde. Motiflerimiz özellikle Selçuklu yıldızı, lale ve kilim motifi, ebru, rumi ve tezhip işleme ağırlıklı. Bunlar, bizi biz yapan değerlerimiz. Bin yıldır bu topraklarda her türlü objede kullanılan motifler. Bizler de bu kültürü yine bastonlarımızda yaşatmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

ÜÇ ÇEŞİT BASTON YAPIYOR

Gökbulak, "Üç çeşit baston üretiyoruz. Birincisi, günlük yaşamda kullanıma yönelik. İkincisi, hediye amaçlı. Üçüncüsü de sanat değeri yüksek, önemli kişilere takdim edilen bastonlar. Bu ürünlerin fiyatları, işçilik ve motiflerine göre artmaktadır" ifadelerini kullandı.

