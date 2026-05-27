Türk okçuluğunun gençlerde 6 madalya gururu

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 3 altın, 3 gümüş madalya aldıklarına dikkati çekti.

Avrupa Şampiyonası'nda sporcularının gösterdiği performanstan genel anlamda memnun olduğunu aktaran Ergin, önceki Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi bu organizasyonu da takımlar sıralamasında da birinci bitirdiklerini dile getirdi.

"BAZI MADALYALARI ÇOK UFAK DETAYLARLA KAYBETTİK"

Türk okçuluğu olarak başarıyı sürdürülebilir hale getirdikleri ve Avrupa'da kurdukları üstünlüğü devam ettirdikleri için mutlu olduğunu ifade eden Ergin, "Hedeflerimizin bir kısmına ulaştığımız bir kısmı için de ders aldığımız bir şampiyona oldu. Madalya sayımızı daha yukarıya çıkarabilirdik. Bazı madalyaları çok ufak detaylarla kaybettik." dedi.

"MADALYALARA KAZANARAK BÜYÜYORLAR"

Ergin, Türkiye'nin çok genç bir milli takıma sahip olduğunu ifade etti.

"Sporcularımız gelişirken kariyerleri de gelişiyor. Madalyalar kazanarak büyüyorlar." diyen Ergin, şöyle devam etti:

“Elif Berra 19 yaşında. Dünya Yenihayat 17 yaşında. Birçok oyuncumuz 23 yaş altında ve önlerinde uzun yılları var. İlerleyen dönemde ülkemize çok daha büyük başarılar kazandıracağına emin olduğumuz genç yeteneklerimiz var. Türk okçuluğunun geleceği açısından çok ümitliyiz.”

Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya başarısını arttıracaklarını anlatan Ergin, 2032 yılındaki Avustralya'nın Brisban kentindeki olimpiyatlarda son kurdukları stratejilerin en güzel meyvelerini alacaklarını, çok fazla başarı elde edeceklerini dile getirdi.

Okçuluk milli takımının zorlu bir yarışma maratonundan geçtiğinin kaydeden Ergin, son 60 günlük süreçte 4 önemli yarışmaya katıldıklarını ve 25 madalya kazandıklarını sözlerine ekledi.