Türk oyuncular Cannes Film Festivali'nde boy gösterdiler: Hande Erçel ve Demet Özdemir'in şıklık yarışı

79'uncu kez yapılan Cannes Film Festivali konuklarıyla konuşuluyor. Cannes kırmızı halısında bu defa Hande Erçel, Demet Özdemir, Gülsim Ali, Sümeyye Aydoğan ve Melisa Aslı Pamuk boy gösterdi. Ünlü oyuncular, güzellikleriyle dünyayı kendilerine hayran bıraktı.

STİLİSTİYLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

Son yıllarda stili ve uluslararası birçok etkinliğe katılmasıyla da gündem olan Hande Erçel, üçüncü kez Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. Dünyaca ünlü bir mücevher markasının elçisi olan Erçel, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Uzun süredir birlikte çalıştığı stilisti İnan Kırdemir ile yollarını ayırdıktan sonra Cannes'da ne giyeceği merak konusu olan Hande Erçel, üzerine tam oturan altın rengi elbisesi, rekli mücevheri, doğal makyajı ve açık saçlarıyla çok beğenildi.

Ünlü model Izabel Goulart'ın stilisti olan Danielle Goldberg ile çalışmaya başlayan Erçel'in stiline takipçilerinden yorum yağdı.

DEMET'E DE TAM NOT

Cannes'a katılan Türk ünlüler arasında yer alan Demet Özdemir, yüzü olduğu markanın kendisi için özel hazırladığı beyaz elbisesiyle dikkat çekti.

Kırmızı halı tercihini zarif, beyaz bir elbiseden yana kullanan Özdemir'in stili takipçilerinden tam not aldı.

SÜMEYYE BEĞENİLMEDİ

Sümeyye Aydoğan, marka elçisi olduğu global bir mücevher markasının davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne katıldı. 27 yaşındaki ünlü oyuncu, festival için kırmızı bir elbise giymeyi tercih etti. Doğal güzelliği ile adından söz ettiren Aydoğan'ın Cannes tercihi sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi.

GÜLSİM İKİYE BÖLDÜ

Gülsim Ali de Cannes Film Festivali'ne konuk olan Türk oyuncular arasında yerini aldı. Bugün kırmızı halıda boy gösteren 31 yaşındaki ünlü oyuncu, tercih ettiği elbiseyle takipçilerini ikiye böldü. Beğenen kadar beğenmeyen de var.