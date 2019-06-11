Türk pilotlarının F-35 eğitimi sonlandırıldı

Pentagon yetkilileri, Türk pilotlara ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde verilen eğitimin sonlandırıldığını bildirdi.

PİLOTLAR UÇUŞ YAPMIYOR

Pentagon sözcüsü Albay Mike Andrews'ın Reuters'a verdiği demeçte eğitim programının sonlandırıldığı belirtildi. Andrews, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Pentagon Sözcüsü ayrıca "Türk politikasında bir değişiklik olmaksızın, F-35 programına katılımlarını düşürmek için müttefikimiz Türkiye'yle yakın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

F-35 programında dört pilot, iki eğitmen ve ayrıca eğitim alan yaklaşık 20 bakım personeli bulunuyor.

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