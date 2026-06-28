Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

14 Mayıs’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve bir süredir zatürre tedavisi gören Kadir İnanır, 26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.

Usta oyuncunun cenazesi daha sonra Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne getirildi.

Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyuncu İlyas Salman, oyuncu Nuri Alço, Nur Sürer, Gürsel Tekin, İnanır’ın ailesi, sanat dünyasından isimler, siyasetçiler, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kadir İnanır’ın cenazesi defnedilmek üzere Ulus Mezarlığı’nda toprağa verildi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR USTAYDI'

Cenaze namazı öncesi konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir devrin, Yeşilçam’ın, hayatımıza uzanan, evlerimize, ailelerimize dahil olan eşsiz değerlerini maalesef birer birer kaybediyoruz. Onlara birer birer veda ediyoruz, ahirete uğurluyoruz. Kadir İnanır bu uğurladığımız eşsiz değerlerimizle birlikte, bir devir hiç geri dönmemecesine kapanmış oluyor. Öyle bir devir ki, birkaç neslin duygularını, yaşamlarını, hayallerini beyaz perdeden ayna tutan çok önemli değerlerimizi kaybediyoruz. Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi, çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, aynı şekilde Türk klasiklerine, sinemamızın Türk klasiklerine vermiş olduğu, hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı. Başta ailesi olmak üzere, yakınlarına, tüm sanatseverlerimize, sanat camiamıza başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun” dedi.

'YEŞİLÇAM'IN DEĞERLERİNİN YAVAŞ YAVAŞ KAYBOLMALARI BENİ ÇOK ÜZÜYOR'

Cenazede konuşan Hülya Avşar, "Ben yine iyileşip reklamlarda oynayacak, yine bizlerle olacak diye düşünürken şoka girdim. Ara ara giriyordu ve eninde sonunda yine iyileşip çıkıyordu. Yaşı da genç. Bilemiyorum. Artık alışır olduk böyle haberlere. Ama tabii Kadir'le olan filmlerimiz insan başka oluyor. Bir Yeşilçam'ın, değerlerinin yavaş yavaş kaybolmaları beni çok üzüyor. Çünkü ben Yeşilçam'dan gelen bir oyuncu olarak Yeşilçam benim için başka. O yüzden, elimizde kalanlara böyle dört elle sarılmak geliyor içimden. Onların nasıl değerini biliriz, onu düşünüyorum. Çünkü her böyle kaybımızda bunları düşünüyoruz, ama sonra unutuyoruz. Bilmem, ne denir bu durumda? Bilmiyorum. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

‘ÇOK DEĞERLİ BİR DOSTUMUZU, ABİMİZİ KAYBETTİK’

Teknik Direktör Şenol Güneş, "Ülkemizde Anadolu'dan çıkıp sinema dünyasına giren çok değerli bir dostumuz, arkadaşımız, abimizdi. Hem duruşuyla hem konuşmalarıyla hem de ilişkileriyle, sevgi saygı içerisinde sanatını da icra ederken ülkenin de sorunlarına duyarsız kalmamaya çalıştı. Elinden geldiğince insanlara, ülkemize katkı yapmaya çalıştı. Çok değerli bir dostumuzu, abimizi kaybettik. Sinema dünyasından çok değerli bir insanını kaybetti. Allah mekanını cennet eylesin. Kalanların da başı sağ olsun" dedi.