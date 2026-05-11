Türk somonunda 200 bin ton hedefi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Türk somonu üretiminde Samsun’un öncü rolüne dikkat çekti. Türkyılmaz, üretimin ilk olarak Samsun’da başladığını, bugün ise Karadeniz’in tamamına yayılan güçlü bir sektör haline geldiğini ifade etti.

Samsun’un su ürünleri alanında Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Türkyılmaz, kentin avcılık filosu, balıkçı gemi sayısı ve ihracat kapasitesiyle ülke genelinde ilk üç içinde yer aldığını söyledi.

200 BİN TONLUK STRATEJİK HEDEF

Türk somonu üretiminin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkyılmaz, mevcut yatırımların devreye girmesiyle birlikte büyük bir kapasite artışı yaşanacağını belirtti.

“3-5 yıl içinde 200 bin tonluk üretim kapasitesine ulaşabiliriz” diyen Türkyılmaz, bugün itibarıyla yaklaşık 100 tesis için toplam 200 bin tonluk proje onayı verildiğini, mevcut üretimin ise 75 bin ton seviyesinde olduğunu aktardı.

TÜRK SOMONU KÜRESEL MARKA HALİNE GELDİ

Türk somonunun uluslararası pazarda güçlü bir marka haline geldiğini vurgulayan Türkyılmaz, sektörün başlangıç döneminde yatırımcı bulmakta zorlandıklarını hatırlattı.

2015–2017 yıllarında Karadeniz’e yatırımcı çekmek için ciddi teşvikler verildiğini söyleyen Türkyılmaz, “O dönemde risk alan yatırımcılar sayesinde bugün sektör kârlı ve güçlü bir yapıya ulaştı.” dedi.

YETİŞTİRİCİLİK AVCILIĞI GERİDE BIRAKTI

Balıkçılık sektöründe önemli bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Türkyılmaz, yetiştiriciliğin artık avcılığın önüne geçtiğini söyledi.

Bu değişimin Türkiye tarafından erken fark edildiğini belirten Türkyılmaz, sürdürülebilir üretim açısından su ürünleri yetiştiriciliğinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

İHRACATTA 2,25 MİLYAR DOLARLIK SEVİYE

Türkiye’nin su ürünlerinde net ihracatçı ülke konumunda olduğunu belirten Türkyılmaz, sektör ihracatının 2025 itibarıyla 2,25 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

2028 hedefinin ise 3 milyar dolar ihracat ve 750 bin ton yetiştiricilik üretimi olduğunu kaydeden Türkyılmaz, sektörün büyüme potansiyeline dikkat çekti.

KAÇAK AVCILIĞA SIKI DENETİM

Türkyılmaz, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerin artırıldığını belirtti. 15 Nisan–1 Eylül av yasağı döneminde 7/24 denetim yapıldığını söyleyen Türkyılmaz, su ürünleri mühendislerinin hem karada hem denizde görev yaptığını ifade etti.

Kaçak avcılık yapan bazı teknelerin kamuya geçirildiğini de aktardı.

TÜRK BALIKÇILARI DÜNYADA AKTİF ROLDE

Türk balıkçı filosunun uluslararası alanda güçlü bir konuma sahip olduğunu belirten Türkyılmaz, Türk balıkçılarının özellikle Afrika başta olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösterdiğini söyledi.

Türk balıkçılarla ortak çalışma yapmak isteyen ülkelerin bulunduğunu da ifade eden Türkyılmaz, sektörün küresel ölçekte büyümeye devam ettiğini vurguladı.