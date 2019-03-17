Türk Tabipleri Birliği (TTB), Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinden yürüyüşe başladı.

POLİTİK SLOGANLAR

Yürüyüş sırasında politik sloganlar atan TTB'liler, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. AK Parti sağlığa zararlıdır" gibi ifadelere yer verdi.

Bugüne kadar PKK terör örgütünü kınamayan TTB'nin bu sloganları tartışmalara yol açacak cinsten.

Türk Tabipleri Birliği seçim yürüyüşü yaptı ViDEO

TTB BİLDİĞİNİZ GİBİ

Sağlıkçıların görev sırasında yaşadığı zorluklar ile değil politik duruşuyla gündem olan TTB, 17 Mart Tıp Haftası'nda bile tavrını değiştirmedi.