taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44565
Euro
6.17
Altın
1302.32
Borsa
103304.05
Gram Altın
228.063

Türk Tabipleri Birliği seçim yürüyüşü yaptı

Sözde 14 Mart Tıp Haftası kapsamında yürüyüş düzenleyen TTB, "AK Parti sağlığa zararlıdır." sloganları attı.

Haber Merkezi | 17.03.2019 - 14:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinden yürüyüşe başladı.

POLİTİK SLOGANLAR

Yürüyüş sırasında politik sloganlar atan TTB'liler, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. AK Parti sağlığa zararlıdır" gibi ifadelere yer verdi.

Türk Tabipleri Birliği seçim yürüyüşü yaptı

Bugüne kadar PKK terör örgütünü kınamayan TTB'nin bu sloganları tartışmalara yol açacak cinsten.

Türk Tabipleri Birliği seçim yürüyüşü yaptı ViDEO

TTB BİLDİĞİNİZ GİBİ

Sağlıkçıların görev sırasında yaşadığı zorluklar ile değil politik duruşuyla gündem olan TTB, 17 Mart Tıp Haftası'nda bile tavrını değiştirmedi.

Türk Tabipleri Birliği seçim yürüyüşü yaptı

Türk Tabipleri Birliği seçim yürüyüşü yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hacı Sabancı yeni halinden memnun

Hacı Sabancı yeni halinden memnun

49
Joe Biden, ABD başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı

Joe Biden, ABD başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı

20
Tekerlekli sandalyedeki eşini korurken şehit oldu

Tekerlekli sandalyedeki eşini korurken şehit oldu

73
Fransa'da yağmalama olaylarına polisler de karıştı

Fransa'da yağmalama olaylarına polisler de karıştı

55
Aşırı sağcı Yiannopoulos'a Yeni Zelanda yasağı

Aşırı sağcı Yiannopoulos'a Yeni Zelanda yasağı

37
Bursa'daki şantaj cinayetinde tahrik indirimi istendi

Bursa'daki şantaj cinayetinde tahrik indirimi istendi

44
Ahmet Ağaoğlu CAS yorgunu

Ahmet Ağaoğlu CAS yorgunu

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir