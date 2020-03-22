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Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi

Koronavirüsün tespitinde geliştirilen yerli test kiti, Türk Tabipleri Birliği'ni memnun etmedi

Haber Merkezi | 22.03.2020 - 02:28..
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Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi

Resmi olarak Çin'den başladığı, gayri resmi olarak ABD askerlerinin Çin'e taşıdığı sanılan koronavirüs, şimdiye kadar yaklaşık 4 ayda 300 binden fazla insanı hasta etti, 13 bin kadar insanın ölümüne yol açtı.

TÜRKİYE, HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi(salgın) olarak kabul ettiği koronavirüsle mücadele için Türkiye'de de en başından beri gerekli tüm önlemler alınıyor, uyarılar yapılıyor.

YERLİ TEST KİTİ HAZIR

Virüsün tespiti için gereken test kiti de yerli imkanlarla geliştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde bu önemli gelişmeyi TBMM Genel Kurulu'nda duyurdu.

Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi

TTB BUNDAN DA RAHATSIZ

Ne var ki, Türk Tabipleri Birliği, devletin ortaya koyduğu her faydalı icraatte olduğu gibi, bu gelişmeyi de önemsizleştirme çabasında.

Sosyal medyadan "İnsan yaşamı her şeyden önce gelir. Başarı yerli test icat etmek değil, gereksinim duyan yurttaşlarına yaygın test uygulayabilmektir." paylaşımı yapan TTB, yerli kitin, ekonomik olarak daha uygun olması ve testlerini daha hızlı bir şekilde şüpheli vatandaşlara uygulanması amacıyla geliştirildiği gerçeğini ya bilmiyor, ya da görmezden geliyor.

 

Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yerli kitimizi geliştirdik-haberi için tıklayın

Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi

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