Türk Telekom, 2026 yılına güçlü finansal sonuçlarla başladı

81 ili uçtan uca bağlayan rakipsiz fiber altyapısıyla Türkiye'nin dijital omurgasını oluşturan Türk Telekom, 2026'nın ilk çeyreği itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 550 bin km'ye, fiber hane kapsamasını 34,4 milyon haneye yükseltti. Türk Telekom'un fiber abonelerinin sabit genişbant aboneleri içindeki payı ise yüzde 93,6'ya ulaştı.

Bireysel ve kurumsal müşterinin tüm ihtiyaçlarına yanıt veren ekosistemiyle müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdüren Türk Telekom’un yeni yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısı 57,2 milyona ulaştı. 2025’teki 5G frekans ihalesinde mobil abone başına en yüksek 5G bant genişliği sunmasına imkan tanıyan frekansları elde ederek, 5G dönemindeki güçlü konumunu pekiştiren Türk Telekom, 2026 birinci çeyreğinde mobil iş kolundaki büyüme ivmesini devam ettirdi ve 712 bin net abone kazanımı ile son 12 yılın en iyi birinci çeyrek performansına imza attı. Son 12 aylık dönemde faturalı net mobil abone kazanımında 4,8 milyon abone ile yeni bir rekor elde eden Türk Telekom’un mobil abone sayısı 32,2 milyona yükseldi.

Türk Telekom, 2026 yılı birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom’un konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 8,7 artarak 64,9 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK’ü (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) yüzde 17,1 artarak 27,4 milyar TL’ye yükselen Türk Telekom’un, FAVÖK marjı ise yıllık bazda 300 baz puanlık güçlü artışla yüzde 42,3 oldu. Türk Telekom’un ilk çeyrekteki net kârı yıllık bazda yüzde 55,6 artışla 10,5 milyar TL’ye ulaştı. Son beş yıldır sektörünün yatırım lideri olan Türk Telekom, 2026’nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 70,3’lük artışla 17 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Telekom’un, yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısı 57,2 milyona yükseldi.

81 ili fiber ağlarla örerek Türkiye’nin dijital omurgasını oluşturan Türk Telekom, 5G ve ötesi teknolojilerin temelini oluşturan fiber altyapı uzunluğunu 2026 birinci çeyrek itibarıyla 550 bin km’ye yükseltti. Fiber hane kapsaması 34,4 milyona ulaşan Türk Telekom’un, fiber abone sayısı 14,4 milyonu bulurken; bu abonelerin 7,3 milyonu FTTC (Saha Dolabına Kadar Fiber), 7,1 milyonu FTTH/B (Eve / Binaya Kadar Fiber) abonelerinden oluştu. Türk Telekom’un bir önceki yıl aynı dönemde yüzde 90,1 olan fiber abonelerinin toplam sabit genişbant aboneleri içindeki payı yüzde 93,6 yükseldi.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptık. Birinci çeyrekte hem büyümemizi sürdürerek hem de karlılığımızı güçlendirerek sağlam operasyonel ve finansal sonuçlar elde ettik. Bu çeyrek, Türk Telekom Grubu olarak stratejik yatırımlarımız ve uzun vadeli büyüme vizyonumuz çerçevesinde sabit imtiyazın uzun vadeli olarak yenilenmesi sürecini ve 5G’ye geçiş sürecini başarıyla tamamlayarak ülkemizdeki lider konumumuzu perçinledik. Stratejik vizyonumuzun göstergesi olarak imtiyazı uzun vadeli olacak şekilde uzatmamız ve ülkemizin her yanına yayılan yatırımlarımız sayesinde sabit ve mobil alanda bütünleşik olarak katma değerli servisleri sağlayarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Ülkemizin her köşesine yayılan yatırımlarımız, güçlü fiber ağımız ve yüzde 62’sini fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonlarımız ve herkes için 5G sabit ve mobil alanda bütünleşik katma değerli çözümlerimizle dijital dönüşüme öncülük etmeyi sürdüreceğiz. Teknoloji birikimimiz ve uzman kadrolarımızla, dijital çağın olanaklarını Türkiye’nin her köşesinde erişilebilir hale getirerek ülkemizin küresel teknoloji rekabetindeki konumuna katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Mobilde yeni rekor, tarihi performans

Mobildeki oyun kurucu konumlarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Şahin, “Geçtiğimiz yıl Türk Telekom olarak mobil segmentte tarihi bir seneyi geride bıraktık. Aynı motivasyonla bu yıla da güçlü bir giriş yaptık. Mobil net abone kazanımında 2014’ten bu yana en yüksek birinci çeyreklik performansımızı gerçekleştirdik. Son 12 ayda 4,8 milyonluk faturalı net abone kazanımıyla yeni bir rekor seviyeye ulaştık. Mobil segment, abone bazı büyümesine en yüksek katkıyı bu çeyrekte de sunmaya devam etti. Herkes için 5G vizyonumuz, yapay zeka destekli çözümlerimiz, her ihtiyaca yanıt veren dijital servislerimiz ve müşteri memnuniyetini merkeze alan proaktif yaklaşımımızla Türkiye’nin her köşesinde en yüksek deneyimi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Bilime dayalı, sürdürülebilir değerler yaratarak geleceği inşa ediyoruz

“Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla sürdürülebilirliği iş stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz” diyen Şahin, “Sürdürülebilirliği kurum kültürümüzün bir parçası olarak konumlandırıyor, son yıllarda gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik aktiviteleriyle Türk Telekom’u küresel sıralamalarda liderler arasına taşımaya devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımız bağımsız uluslararası kuruluşlar tarafından tescillenmekle kalmıyor, aynı zamanda globalde örnek olarak gösteriliyor. Dünya standartlarında raporlama yaklaşımımız kapsamında CDP İklim Değişikliği programında “A Liderlik” seviyemizi korurken CDP Su Güvenliği programındaki ilk raporlamamızda “A-” notunu elde ettik. Önümüzdeki dönemde her iki program kapsamındaki açıklamalarımızı güçlendirerek küresel sürdürülebilirlik liderleri arasındaki konumumuzu pekiştirmeyi hedefliyoruz. Net sıfır hedeflerimiz doğrultusunda, SBTi (Bilime Dayalı Hedefler Girişimi) doğrulama sürecini başlatmış olup, bilime dayalı hedeflerimizi 2026 yılı hedeflerimiz kapsamında önceliklendiriyoruz. İnsan ve çevre odaklı yaklaşımımızla Türkiye’nin dijital geleceğinin inşasına liderlik etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Hayatın her alanında 5G dokunuşu

Herkes için 5G anlayışıyla adım attıkları yeni dönemde en büyük önceliklerinin 5G’nin hızdan öte yaşamın farklı alanlarındaki dönüştürücü gücünü, Türkiye’nin her köşesine taşımak olduğunu belirten Şahin, “Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden Türk Telekom olarak, güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle yaşamın tüm alanlarında ‘insan’ı merkeze alan çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar sağlıktan üretime, spordan kültür-sanata farklı alanlarda öncü 5G uygulamalarımızla herkes için 5G anlayışımızı ortaya koyduk. Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonumuzla, dünyada bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz görme engelli sporseverlere 5G tabanlı dokunsal koltuklarla sunduğumuz “5G Engelsiz Tribün” deneyimi, 5G tabanlı Müslüm Gürses hologramı ile sahneye taşıdığımız yenilikçi sanat deneyimi ve ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde teknoloji ile sanatı buluşturduğumuz Devrim Erbil Dijital Resim Sergisi bu vizyonun en güncel ve en güzel örneklerinden. “Herkes için 5G” anlayışımızı yaşamın tüm alanlarına yansıtarak, dijital dönüşüme öncülük etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Rakipsiz fiber ağımızla 81 ilin her köşesinde herkes için 5G deneyimi sunuyoruz”

Türk Telekom’un yatırımlarının Türkiye’nin geleceğine yatırım olduğunu belirten Şahin, “Ülkemizi en kuzeyinden en güneyine, en batısından en doğusuna uçtan uca fiber ağlarımızla örerek, Türkiye’nin bir şehrinde değil her şehrinde yüksek hızlı erişim imkanı sunuyoruz. Kararlılıkla sürdürdüğümüz fiber dönüşüm çalışmalarımız uluslararası araştırmalara da yansıyor. FTTH Europe 2026 raporuna göre, Türkiye, Avrupa'da fiber hane erişiminde en çok artış sağlayan 2. ülke olurken, Türk Telekom olarak biz bu artışa en yüksek katkıyı sunarak dönüşüme liderlik ettik. Herkes için 5G vizyonuyla girdiğimiz 5G dönemine, frekans ihalesinde abone başına en yüksek 5G spektrum kapasitesini elde ederek güçlü bir başlangıç yaptık. 81 ilin tamamında herkes için kapsama sağladık. Ülkemizin dijital omurgasını oluşturan ve 550 bin km’yi aşan fiber altyapımız, 5G deneyiminin Türkiye’nin her köşesine taşınmasında hayati bir rol oynuyor; 5G baz istasyonlarımızın çoğunluğunda fiber entegrasyonunu tamamladık. 5G ve geleceğin teknolojilerine dönük yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyor, rakipsiz fiber ağımızı 5G yatırımlarımızla yeni çağa taşıyarak bu iletişimin her döneminde olduğu gibi bu döneme de öncülük ediyoruz” dedi.