Türk Telekom, Shaquielle McKissic'i transfer etti
Türk Telekom, son olarak Olympiakos'ta forma giyen Shaquielle McKissic'i renklerine bağladığını duyurdu.
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, skorer oyuncu Shaquielle McKissic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hızı, enerjisi ve tecrübesiyle öne çıkan Shaquielle McKissic, yeni sezonda Türk Telekom formasıyla parkede olacak. Aramıza hoş geldin Shaquielle McKissic." ifadeleri kullanıldı.
SON TAKIMI OLYMPIAKOS
Kısa forvet ve şutör oyun kurucu pozisyonlarında oynayabilen 35 yaşındaki ABD asıllı Azerbaycan vatandaşı basketbolcu, son olarak Olympiakos'ta forma giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)