Türk Telekom ve ASELSAN’dan yerli haberleşme teknolojileri için iş birliği

Türk Telekom ile ASELSAN, stratejik iş birliği anlaşması gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Türk Dünyası İş Konseyi’nin de paydaşları arasında yer aldığı iş birliği kapsamında, yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ve haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ile yazılımların geliştirilmesi hedefleniyor.

Toplantıya; Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç katıldı.

İş birliği kapsamında yerli ve milli haberleşme cihazı projesinin yol haritası da belirlendi.

"YERLİ HABERLEŞME CİHAZI ÜRETİMİ, KIRMIZI ÇİZGİMİZ”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, dijital dönüşümde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini milli sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, yerli haberleşme cihazı üretiminin şirket için “kırmızı çizgi” olduğunu söyledi.

YERLİ VE MİLLİ CİHAZ PROJESİNİN İLK ADIMI

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dijitalleşme ve yerlileşme vizyonu doğrultusunda önemli bir iş birliğine imza attıklarını ifade ederek, “Yerli ve milli cihaz projemizin yol haritası belirlendi ve hayata geçirilmesi için ilk somut adımlar atıldı.” dedi.

Türk Telekom’un yalnızca bir telekomünikasyon şirketi değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğini tasarlayan bir teknoloji şirketi olduğunu kaydeden Şahin, iştirakleri Argela ve Netsia’nın ileri teknolojiler alanında 70’ten fazla uluslararası patente sahip olduğunu vurguladı.

"HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ"

ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol ise haberleşme teknolojilerinin güvenlik açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, ASELSAN’ın bugüne kadar 1 milyondan fazla haberleşme sistemi ürettiğini söyledi.

Son dönemde dünyada yaşanan çatışmaların güvenli iletişim altyapısının önemini ortaya koyduğunu belirten Akyol, ASELSAN’ın haberleşme teknolojilerindeki saha tecrübesi, üretim kapasitesi ve kritik altyapı kurma yetkinliğiyle projeye güçlü katkı sağlayacağını ifade etti.



