Türk Telekom'dan beklentileri aşan kârlılık

Türk Telekom, dijital geleceğin inşası için faaliyetlerine ve yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Türk Telekom, 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

TÜRK TELEKOM 2026'YA HIZLI BAŞLADI

Şirket, sağlam gelir ve operasyonel verimlilikle desteklenen faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) performansını güçlü karlılıkla tamamlarken, 5G yatırımları ve mobil segmentteki tarihi çeyrek performansıyla 2026'ya hızlı başladı.

Şirketin konsolide gelirleri birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 8,7 artışla 64,9 milyar liraya ulaştı.

FAVÖK'ü yıllık bazda yüzde 17,1 artarak 27,4 milyar liraya yükselen markanın FAVÖK marjı ise yıllık bazda 300 baz puan artışla yüzde 42,3 oldu.

Türk Telekom'un, net kârı yıllık bazda yüzde 55,6 artışla 10,5 milyar liraya ulaşırken marka, 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 70,3 artışla 17 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi.

FİBER ABONELERİNİN SABİT GENİŞBANT ABONELERİ İÇİNDEKİ PAYI İSE YÜZDE 93,6'YA ULAŞTI

Türk Telekom, 2026'nın ilk çeyreği itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 550 bin kilometreye, fiber hane kapsamasını 34,4 milyon haneye yükseltti.

Şirketin fiber abonelerinin sabit genişbant aboneleri içindeki payı ise yüzde 93,6'ya ulaştı. Fiber ağını güçlü 5G yatırımlarıyla yeni çağa taşıyan Türk Telekom, 5G'de kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranını yüzde 62'ye yükseltti.

Bireysel ve kurumsal müşterinin tüm ihtiyaçlarına yanıt veren ekosistemiyle müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdüren Türk Telekom'un yeni yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısı 57,2 milyona ulaştı.

Geçen yıldaki 5G frekans ihalesinde mobil abone başına en yüksek 5G bant genişliği sunmasına imkan tanıyan frekansları elde ederek 5G dönemindeki güçlü konumunu pekiştiren Türk Telekom, yılın birinci çeyreğinde mobil iş kolundaki büyüme ivmesini devam ettirdi ve 712 bin net abone kazanımıyla son 12 yılın en iyi birinci çeyrek performansına imza attı.

Son 12 aylık dönemde faturalı net mobil abone kazanımında 4,8 milyon aboneyle yeni bir rekor elde eden Türk Telekom'un mobil abone sayısı 32,2 milyona yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısı 57,2 milyona yükselen şirketin fiber abone sayısı 14,4 milyonu bulurken, bu abonelerin 7,3 milyonu Saha Dolabına Kadar Fiber (FTTC), 7,1 milyonu Eve/Binaya Kadar Fiber (FTTH/B) abonelerinden oluştu.

Türk Telekom'un bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 90,1 olan fiber abonelerinin toplam sabit genişbant aboneleri içindeki payı da yüzde 93,6 yükseldi.

"TÜRKİYE'DEKİ LİDER KONUMUMUZU PEKİŞTİRDİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, bu yıla güçlü bir giriş yaptıklarını belirtti.

Şahin, yılın birinci çeyreğinde büyümeyi sürdürüp karlılığı güçlendirerek sağlam operasyonel ve finansal sonuçlar elde ettiklerini, aynı dönemde sabit imtiyazın uzun vadeli yenilenmesi ve 5G'ye geçiş süreçlerini başarıyla tamamlayarak şirketin Türkiye'deki lider konumunu pekiştirdiklerini vurguladı.

Stratejik vizyonlarının göstergesi olarak imtiyazı uzun vadeli olacak şekilde uzatmalarının ve Türkiye'nin her yanına yayılan yatırımları sayesinde sabit ve mobil alanda bütünleşik olarak katma değerli servisler sağlayarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ettiklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Yılın ilk çeyreğinde beklentileri aşan kârlılık sağladık. Ülkemizin her köşesine yayılan yatırımlarımız, güçlü fiber ağımız ve yüzde 62'sini fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonlarımız ve herkes için 5G sabit ve mobil alanda bütünleşik katma değerli çözümlerimizle dijital dönüşüme öncülük etmeyi sürdüreceğiz. Teknoloji birikimimiz ve uzman kadrolarımızla dijital çağın olanaklarını Türkiye'nin her köşesinde erişilebilir hale getirerek ülkemizin küresel teknoloji rekabetindeki konumuna katkı sunmaya devam edeceğiz.

Mobildeki oyun kurucu konumumuzu güçlendirmeye devam ettik. Geçtiğimiz yıl Türk Telekom olarak mobil segmentte tarihi bir seneyi geride bıraktık. Aynı motivasyonla bu yıla da güçlü bir giriş yaptık. Mobil net abone kazanımında 2014'ten bu yana en yüksek birinci çeyreklik performansımızı gerçekleştirdik. Son 12 ayda 4,8 milyonluk faturalı net abone kazanımıyla yeni bir rekor seviyeye ulaştık. Mobil segment, abone bazı büyümesine en yüksek katkıyı bu çeyrekte de sunmaya devam etti. Herkes için 5G vizyonumuz, yapay zeka destekli çözümlerimiz, her ihtiyaca yanıt veren dijital servislerimiz ve müşteri memnuniyetini merkeze alan proaktif yaklaşımımızla Türkiye'nin her köşesinde en yüksek deneyimi sunmaya devam edeceğiz."

"TÜRKİYE'NİN DİJİTAL GELECEĞİNİN İNŞASINA LİDERLİK ETMEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla sürdürülebilirliği iş stratejilerinin merkezine yerleştirdiklerini anlatan Şahin, bunu, kurum kültürünün bir parçası olarak konumlandırdıklarını, son yıllarda gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik aktiviteleriyle Türk Telekom'u küresel sıralamalarda liderler arasına taşımaya devam ettiklerini belirtti.

Şahin, tüm bu çalışmaların bağımsız uluslararası kuruluşlar tarafından tescillenmekle kalmadığını, aynı zamanda globalde örnek olarak gösterildiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya standartlarında raporlama yaklaşımımız kapsamında CDP İklim Değişikliği programında 'A Liderlik' seviyemizi korurken CDP Su Güvenliği programındaki ilk raporlamamızda 'A-' notunu elde ettik. Önümüzdeki dönemde her iki program kapsamındaki açıklamalarımızı güçlendirerek küresel sürdürülebilirlik liderleri arasındaki konumumuzu pekiştirmeyi hedefliyoruz. Net sıfır hedeflerimiz doğrultusunda, SBTi (Bilime Dayalı Hedefler Girişimi) doğrulama sürecini başlatmış olup, bilime dayalı hedeflerimizi 2026 hedeflerimiz kapsamında önceliklendiriyoruz. İnsan ve çevre odaklı yaklaşımımızla Türkiye'nin dijital geleceğinin inşasına liderlik etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"ÖNCÜ 5G UYGULAMALARIMIZLA HERKES İÇİN 5G ANLAYIŞIMIZI ORTAYA KOYDUK"

Şahin, "herkes için 5G" anlayışıyla adım attıkları yeni dönemde en büyük önceliklerinin 5G'nin hızdan öte yaşamın farklı alanlarındaki dönüştürücü gücünü, Türkiye'nin her köşesine taşımak olduğunu belirtti.

Türk Telekom olarak, güçlü altyapılarını ve teknoloji birikimleriyle yaşamın tüm alanlarında insanı merkeze alan çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne kadar sağlıktan üretime, spordan kültür-sanata farklı alanlarda öncü 5G uygulamalarımızla herkes için 5G anlayışımızı ortaya koyduk. Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonumuzla dünyada bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz görme engelli sporseverlere 5G tabanlı dokunsal koltuklarla sunduğumuz '5G Engelsiz Tribün' deneyimi, 5G tabanlı Müslüm Gürses hologramı ile sahneye taşıdığımız yenilikçi sanat deneyimi ve ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde teknoloji ile sanatı buluşturduğumuz Devrim Erbil Dijital Resim Sergisi bu vizyonun en güncel ve en güzel örneklerinden."

Şahin, "herkes için 5G" anlayışını yaşamın tüm alanlarına yansıtarak dijital dönüşüme öncülük etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

"81 İLİN TAMAMINDA HERKES İÇİN KAPSAMA SAĞLADIK"

Şahin, şirketin yatırımlarının Türkiye'nin geleceğine yatırım olduğunu ifade ederek, "Ülkemizi en kuzeyinden en güneyine, en batısından en doğusuna uçtan uca fiber ağlarımızla örerek, Türkiye'nin bir şehrinde değil, her şehrinde yüksek hızlı erişim imkanı sunuyoruz. Kararlılıkla sürdürdüğümüz fiber dönüşüm çalışmalarımız uluslararası araştırmalara da yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Türkiye'nin FTTH Europe 2026 raporuna göre, Avrupa'da fiber hane erişiminde en fazla artış sağlayan ikinci ülke konumuna yükseldiğini, Türk Telekom'un bu süreçte artışa en yüksek katkıyı sunarak fiber dönüşümüne liderlik ettiğini kaydetti.

"Herkes için 5G" vizyonuyla girdikleri 5G dönemine, frekans ihalesinde abone başına en yüksek 5G spektrum kapasitesini elde ederek güçlü bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"81 ilin tamamında herkes için kapsama sağladık. Ülkemizin dijital omurgasını oluşturan ve 550 bin kilometreyi aşan fiber altyapımız, 5G deneyiminin Türkiye'nin her köşesine taşınmasında hayati bir rol oynuyor, 5G baz istasyonlarımızın çoğunluğunda fiber entegrasyonunu tamamladık. 5G ve geleceğin teknolojilerine dönük yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyor, rakipsiz fiber ağımızı 5G yatırımlarımızla yeni çağa taşıyarak bu iletişimin her döneminde olduğu gibi bu döneme de öncülük ediyoruz."