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Türk Telekom'dan Hotspot açıklaması

Son günlerde ortaya çıkan, operatörlerin internet paylaşımından ekstra ücret alma kararına ilişkin Türk Telekom'dan açıklama geldi.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 13:06..
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Mobil operatörlerin internet paylaşımından ekstra ücret alma kararı gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin Türk Telekom'dan açıklama geldi.

Kullanıcılarından herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini duyuran Türk Telekom, bu zamana kadar da bu hizmetten bir ücret kesilmediğini açıkladı.

Türk Telekom'dan Hotspot açıklaması

TÜRK TELEKOM'UN AÇIKLAMASI

Türk Telekom'un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Akıllı cep telefonlarında bulunan ve ‘hotspot’ olarak adlandırılan ‘Kişisel Erişim Noktası’ özelliğinin kullanımına 1 Ocak 2019’dan itibaren ücret getirileceği tartışmaları üzerine abonelerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla “Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot” özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Ayrıca Türk Telekom’un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların, cep telefonları vasıtasıyla ‘hotspot’ özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır."

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

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