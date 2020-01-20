Türk Telekom'un internet servisleri çöktü

Türk Telekom servislerinde an itibariyle erişim sorunları yaşanıyor. Birçok kullanıcı, hem mobil hem de sabit internet hatlarında sorun yaşadığını belirterek sosyal medya üzerinden şikayetlerini dile getiriyor.

Birçok kullanıcı Google servislerinin çöktüğünü zannetse de aslında sorunun Türk Telekom'dan kaynaklı olduğu düşünülüyor. Diğer servisleri kullanan kullanıcılar ise herhangi bir sorun yaşamıyor.

Ayrıca kullanıcılar, DNS ayarlarını değiştirdiğinde veya VPN hizmeti kullandığında sorun ortadan kalkıyor.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ DE ÇÖKTÜ

Gelen bilgilere göre Türk Telekom'un müşteri hizmetlerine de erişim sorunları yaşanıyor.

Türk Telekom hizmet kesintisi haritası:

Ayrıntılar gelecek...