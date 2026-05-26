Türk Telekom'un projesi aracılığıyla Anadolu kadınlarının ürünleri dünyaya açıldı

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom’un, TOBB, UNDP ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü "Dijitalde Hayat Kolay" projesiyle eğitim, mentörlük ve hibe desteği alan girişimci kadınlar, yerel üretimlerini ve yenilikçi teknoloji çözümlerini dünya pazarlarına taşımaya başladı.

E-ticaret, yapay zeka ve dijital pazarlama alanlarında kendilerini geliştiren girişimciler; Belçika’dan Avusturya’ya, Amerika’dan küresel teknoloji şirketlerine uzanan başarı hikâyeleriyle dikkat çekiyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 50 bini aşkın kadına eğitim verilirken, 50 girişime iş geliştirme desteği sağlandı.

2026 yılında ise 15 bin kadına daha eğitim verilmesi hedefleniyor.

"TEKNOLOJİYİ SADECE BİR ARAÇ DEĞİL, TOPLUMSAL FAYDA VE EKONOMİK DEĞER ÜRETEN BİR GÜÇ"

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’ye Değer vizyonumuzla ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederken, teknolojiyi sadece bir araç değil, toplumsal fayda ve ekonomik değer üreten bir güç olarak görüyoruz. Ekonomik, sosyal ve bölgesel nedenlerle toplumsal hayata eşit şekilde katılamayan herkes için kapsayıcı çözümler sunuyor, sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz. 2019’dan bu yana 50 bini aşkın kadına eğitim vererek girişimlerini büyütmelerine katkı sağladık. ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesiyle yalnızca fırsat eşitliğini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda yerel üretimin ve kültürel değerlerin dünyaya açılmasına da katkı sunuyoruz.” dedi.

ADANA’DAN ABD’YE HAVUÇLU ATIŞTIRMALIK İHRACATI

Adana’da kurduğu Cezy & Pepcubes markasıyla şekersiz ve yüzde 100 doğal hammaddelerle dünyanın ilk havuç bazlı atıştırmalığını tasarlayan Selen Canoğulları, ürünlerini ulusal zincir marketlerde tüketiciyle buluşturduklarını ve ABD pazarına açıldıklarını belirtti. Canoğulları, “Dijitalde Hayat Kolay projesi bize yurt dışına açılma konusunda büyük bir özgüven verdi. Aldığımız hibe ile ambalajlarımızı uluslararası standartlara uygun hale getirdik ve Amerika pazarına girdik.” dedi.

TEKİRDAĞ’IN GELENEKSEL DOKUMASI ULUSLARARASI BELGESELLERDE

Tekirdağ’da coğrafi işaretli Karacakılavuz dokumasını modern tasarımlarla yeniden yorumlayan Büruz markasının kurucusu Pelin Begüm Karadağ, yerel dokumayla kadınlara istihdam sağlarken yeni ustalar yetiştirdiklerini söyledi. Karadağ, “Dijitalleşme sayesinde sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da tanınan bir marka haline geldik.” dedi.

İSTANBUL’DAN ULUSLARARASI TEKNOLOJİ FİRMALARINA YAPAY ZEKA ÇÖZÜMÜ

Esra Odabaşı, ES Kariyer ile engelli bireylerle kurumları yetkinlik bazlı eşleştiren yapay zeka destekli bir yetenek havuzu geliştirdi. Odabaşı, “Dijitalde Hayat Kolay projesi sayesinde PowerPool’u kurduk ve doğru işe doğru yönlendirmeyi daha hızlı yapabiliyoruz.” dedi.

UŞAK’TAN BELÇİKA VE AVUSTURYA’YA İHRACAT

SS Kilim Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi kurucusu Nezahat Hıdır, kırsalda yaşayan kadınlara evde üretim imkânı sunduklarını belirterek, lavanta ve bitkisel ürünlerden elde edilen kozmetiklerle Avrupa pazarına açıldıklarını söyledi. Hıdır, “Dijital pazarlama eğitimleriyle sınırlarımızı aştık ve ihracata başladık.” dedi.