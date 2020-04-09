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Türk toplumunun önündeki tehlike: Netflix

Yayınladığı dizi ve filmlerle Türk toplumuna eşcinsellik tohumları serpmeye çalışan Netflix, Ramazan ayının ilk gününde LGBT filmini izleyicilerine sunacak.

Haber Merkezi |
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Türk toplumunun önündeki tehlike: Netflix

Amerika merkezli dijital yayın platformu Netflix, yapımlarında eşcinselliğe ve uyuşturucuya yönelik verdiği mesajlarla yeni bir dünya toplumu oluşturmayı amaçlıyor.

Türkiye pazarına 2016 yılında giren Netflix, ünlü isimlerle yaptığı gizli reklam anlaşmaları sayesinde kullanıcı sayısını 1,5 milyonun üzerine taşıdı.

Ancak Netflix'te yayınlanan dizi ve filmlerin toplumun altına yerleştirilen bir dinamit olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

HER YAPIMDA UYUŞTURUCU VAR EŞCİNSELLİK VAR

Öyle ki; Netfix'ten bir şeyler izlemek isteyenler sürekli eşcinselliği öven, uyuşturucuya özendiren sahnelerle karşı karşıya kaldı.

Duruma tepki gösterilmemesi üzerine bu iğrenç mesajlar çocukların izlediği çizgi filmlere de taşındı.

Ensonhaber, Netflix'in uyuşturucuya ve eşcinselliğe özendirdiği yapımlarını tek tek ifşa etti ve bu konuda toplumu uyarma görevini üstlendi.

RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜNDE LGBT YAPIMI

Yapımlarında LGBT mesajlarının verilmesi yönünde fonlandığı bilinen Netflix'in Türkiye'deki son skandalı ise 3. Türk yapımı olan "Aşk 101" oldu.

Ramazan ayının ilk gününde yayına girecek Neflix yapımı, LGBT bir bireyi anlatacak.

Üstelik başroldeki karakterin ismi de Osman.

Türk toplumunun önündeki tehlike: Netflix

Netflix, madde bağımlısı gay lezbiyen ilişkili bir dünya hayalinde haberi

Türk toplumunun önündeki tehlike: Netflix

Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar haberi

Türk toplumunun önündeki tehlike: Netflix

 

 

 

 

 

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