Türk üreticiden 100 bin adet kamikaze İHA ihracatı

Pasifik Teknoloji, dost ve müttefik ülke ile imzaladığı çerçeve anlaşmasıyla ilk ihracatını gerçekleştiriyor.

100 bin adet kamikaze İHA ihracatı ile küresel büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin kapısını aralayan Pasifik Teknoloji, ürün ihracatının yanı sıra teknoloji transferi ve stratejik iş birlikleri ile bulunduğu pazarlarda kalıcı değer yaratan bir oyuncu olma hedefiyle büyümesini sürdürüyor.

Savunma sanayii teknolojilerinden bilişim teknolojilerine kadar uçtan uca çözümler geliştiren Pasifik Teknoloji, küresel büyüme yolculuğunda kritik bir eşiği geride bıraktı.

Şirket, dost ve müttefik ülkenin öncü teknoloji ve savunma kuruluşu ile imzaladığı çerçeve anlaşmasıyla savunma sanayiinde ilk ihracatını gerçekleştirerek, uluslararası pazarlara güçlü bir giriş yaptı.

Söz konusu çerçeve anlaşması kapsamında Pasifik Teknoloji’nin ürettiği 100 bin adet FPV Kamikaze İHA Sistemi MERKÜT, 10 adet insansız helikopter ALPİN, 25 adet mini insansız helikopter DUMRUL, 500 adet DELİ Taktik Kamikaze, 500 adet otonom yer destek ve gözlem ünitesi KORGAN ürünleri dost ve müttefik ülkenin envanterine girecek.

Pasifik Teknoloji İcra Kurulu Başkanı Aykut Ferah, Pasifik Teknoloji’nin imzaladığı çerçeve anlaşmasının, yalnızca ürün teslimatını kapsayan bir ihracat sürecinin ötesine geçerek, çok boyutlu bir iş modeli üzerine kurgulandığını söyledi. Bu kapsamda belirli ürünlerin üretim ve teslimatını içeren fiili ihracatın yanı sıra, ortak girişim kurulması ve yerel üretim kabiliyetinin geliştirilmesini hedefleyen stratejik iş birlikleri planlandığının altını çizen Ferah, “Bu yapı, Pasifik Teknoloji’nin sadece ürün ihraç eden değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren, üretim kabiliyeti ihraç eden ve bulunduğu pazarlarda kalıcı değer yaratan bir oyuncu olma hedefini net şekilde ortaya koyuyor.” dedi.

“BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ”

Savunma sanayii teknolojilerinde yaşanan dönüşüme dikkat çeken Aykut Ferah, modern savaş sahasının köklü bir değişimden geçtiğini vurguladı. İnsansız sistemler, otonom platformlar ve sürü teknolojilerinin artık belirleyici hale geldiğini ifade eden Ferah, Pasifik Teknoloji’nin bu dönüşümün merkezinde yer aldığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu dönüşüm Rusya-Ukrayna savaşıyla başladı. Türkiye'nin Azerbaycan ve Libya'daki operasyonlarıyla pekişti. İran-İsrail çatışmasında sabit kanatlı uzun menzilli sistemlerin, Doğu Avrupa’daki çatışmalarda ise kamikaze drone'ların etkinliği kanıtlandı. Pasifik Teknoloji, bu sistemlerin tamamını üretme kapasitesine sahip. İlk ihracatımız da yetkinliklerimizi ve vizyonumuzu ortaya koyma açısından çok önemli bir eşik oldu. Farklı coğrafyalardan güçlü talepler alıyoruz ve Savunma Sanayii Başkanlığımız ile de görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülkelerle iş birliklerimiz artarak devam edecek. Ve bu iş birlikleri sadece ürün ihracatıyla sınırlı kalmayacak, teknoloji transferi ve daha kapsamlı stratejik iş birlikleri de gündeme gelecektir.”

SAVUNMA SANAYİİ TEKNOLOJİLERİNDE GÜÇLÜ PORTFÖY, KÜRESEL TALEP

Pasifik Teknoloji’nin savunma sanayii alanında geliştirdiği insansız hava sistemleri, otonom platformlar ve entegre çözümlerle küresel pazarda rekabet gücünü artırdığına dikkat çeken Aykut Ferah, döner kanatlı insansız helikopterlerden kamikaze İHA sistemlerine kadar uzanan geniş ürün portföyü ve üç farklı İHA teknolojisini aynı anda geliştirebilme kabiliyetinin, küresel rekabette en önemli avantajları arasında yer aldığını belirtti. Pasifik Teknoloji olarak bilişim teknolojileri alanında ise, siber güvenlikten biyometrik kimlik çözümlerine, seyahat teknolojilerinden finansal teknolojilere kadar geniş bir alanda faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Ferah, entegre teknoloji yaklaşımıyla farklı sektörleri bir araya getirdiklerini ifade ederek, “Geliştirdiğimiz ürün ve çözümlerle Türkiye’nin teknoloji vizyonuna katkı sunmayı sürdürüyoruz.” dedi.

“SAHA EXPO 2026’DA İHRACAT VE İŞ BİRLİĞİ AĞINI GENİŞLETMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Pasifik Teknoloji’nin SAHA EXPO 2026’da hem mevcut ürün portföyünü hem de yeni nesil sistemlerini uluslararası arenada tanıtacağını anlatan Aykut Ferah, ihracat ve iş birliği ağını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aykut Ferah, “Savunma sanayii şirketimiz TİTRA tarafından geliştirilen insansız sistemler ve otonom çözümler, sürü teknolojileri ve yüksek hassasiyetli operasyon kabiliyetleriyle modern harp sahasının ihtiyaçlarına cevap veren entegre bir yapı sunuyor. Fuar kapsamında savunma teknolojilerindeki geniş ürün portföyümüzü de uluslararası kamuoyuyla paylaşacağız. Bu portföyün SAHA EXPO’da küresel ölçekte güçlü bir karşılık bulmasını bekliyoruz. SAHA EXPO 2026’da mevcut ürünlerimizin yanı sıra DELİ-S ve KORGAN-M V2 olmak üzere iki yeni ürünümüz de yer alacak. Bu sistemler; otonom görev kabiliyeti, elektronik harp ortamında çalışma yeteneği, sürü teknolojisi ve yüksek hassasiyetli taarruz kapasitesiyle modern harp sahasında önemli bir avantaj sunuyor.” dedi.

SAHA EXPO 2026’da ilk kez sahneye çıkacak DELİ-S ve KORGAN-M V2 ürünleri hakkında da detaylı bilgi veren Aykut Ferah, şunları söyledi:

“DELİ-S tekil ve sürü konseptiyle görev yapabilen, elden atım yeteneğine sahip, GNSS bağımsız görev icra edebilen, yüksek vuruş hassasiyetine sahip dolanan kamikaze İHA sistemi. Menzili 35 kilometre, uçuş süresi ise 30 dakika. Seyir hızı saatte yaklaşık 80 kilometre olan ürünün dalış hızı ise 200 kilometre seviyesinde. Harp başlığı 2 kilogram olan ürünümüzün maksimum kalkış ağırlığı ise 10 kilogram. KORGAN-M V2 ise 7/24 görev yapabilen, otomatik iniş, şarj ve yüksek otonomiye sahip olan ‘drone-in-a-box’ sistemidir. Şarj süresi 30 dakika ve iniş hassasiyeti 10 cm’den küçük. 12 km’lik lokal ve LTE haberleşme imkânı sunan ürünümüz 400 saat video kayıt yapabiliyor. KORGAN-M V2 -20°C ile +55°C arasında değişen sıcaklıklarda kullanılabiliyor.”