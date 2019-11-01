Türk ve Rus askerlerinin ilk devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda ortaklaşa icra edilen ilk kara devriyesinin tamamlandığını bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde icra ettiği ilk ortak devriye planlandığı gibi tamamlandı. Devriye, her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'ların iştirakiyle gerçekleştirildi. 10 kilometre derinliğe inen Türk ve Rus askeri unsurları toplam 87 kilometre mesafe kat ederek devriyeyi icra etti."