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Türk Yıldızları Çanakkale Abidesi'ni selamladı

Çanakkale Savaşlarının 104. yılı dolayısıyla iki gösteri uçuşu yapacak olan Türk Yıldızları'nın, öncesinde gerçekleştirilen çevre tanıma uçuşu kokpit kamerasına alındı.

İHA | 23.04.2019 - 08:58..
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İki gün bölgede uçuş yapacak olan Türk Yıldızları bu yıl da göz yüzüne Çanakkale’de bir kez daha imza atacak.

Türk Yıldızları'nın muhteşem uçuş anları kamerada...

TÜRK YILDIZLARI ÇANAKKALE SEMALARINDA

24-25 Nisan günlerinde gerçekleşecek iki gösteri öncesi, Şehitler Abidesi üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirildi. Çevre tanıma uçuşunu abide bölgesinde yapan Türk Yıldızları, 23 Nisan Salı günü saat 12.00’da prova uçuşlarını yapacak ayrıca 25 Nisan Perşembe 11.30’da ise abide bölgesinde gösterisini halka sunacak. Çevre tanıma uçuşunu uçak kokpitinden görüntüler ile sosyal medyada yayınlayan Türk Yıldızları’nın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi topladı.

Türk Yıldızları Çanakkale Abidesi'ni selamladı


Türk Yıldızları Çanakkale Abidesi'ni selamladı


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