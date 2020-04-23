taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9391
Euro
7.4874
Altın
1724.44
Borsa
98170.98
Gram Altın
384.784
Bitcoin
49645.72

Türk Yıldızları evden çıkamayan çocuklar için uçtu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan'a özel hazırlanan gösterinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

AA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Türk Yıldızları evden çıkamayan çocuklar için uçtu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla özel bir gösteri yaptı.

Türk Yıldızları'nın özel gösterisinin kayıtları sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz." sözlerine yer verildi.

"EVİNDE KALAN SEVGİLİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN"

Videonun son bölümünde, "Bu gösteriyi bugünün küçüğü, yarının büyüğü, gelecek sağlıklı günlerimiz için evinde kalan sevgili çocuklarımız için uçtuk. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" denildi.

Türk Yıldızları evden çıkamayan çocuklar için uçtu ViDEO

Türk Yıldızları evden çıkamayan çocuklar için uçtu

Türk Yıldızları evden çıkamayan çocuklar için uçtu

Türk Yıldızları evden çıkamayan çocuklar için uçtu

İlginizi Çekebilir
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'ndan uzak durdu
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen anma töreninde Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'na karşı mesafesine fazlasıyla dikkat ettiği görüldü.
Sağlıkçı anne ve baba, çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, doktor baba ve hemşire anne, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 aydır görmedikleri çocuklarıyla 23 Nisan'da gözyaşları içinde buluştular.
Pelin Batu'nun arşivinden Atatürk fotoğrafları
Tarihçi kimliğiyle bilinen Pelin Batu, arşivindeki Atatürk'ün çocuklarla çekilen fotoğraflarını gösterdi.
Van'da çığın altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı
Van’dan Bahçesaray ilçesine giderken kara saplanan ve yolcuları başka minibüs ile ilçeye götürüldükten sonra düşen çığın altında kalan minibüse, 3 ay sonra ulaşıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Normale dönüş planında 4 sektöre öncelik verilecek
Normale dönüş planında 4 sektöre öncelik verilecek
243
Sosyal medyadan Bingöl'e hakaret eden şahsa soruşturma
Sosyal medyadan Bingöl'e hakaret eden şahsa soruşturma
1358
4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
86
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla poz verdi
493
23 Nisan’larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar büyüdü
23 Nisan’larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar büyüdü
86
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni
572
Koronavirüs İstanbul'da zirveyi gördü
Koronavirüs İstanbul'da zirveyi gördü
74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir