Türk Yıldızları'ndan Konya'da nefes kesen gösteri
Konya'da Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşırken o anları ölümsüzleştirmek isteyenler telefonlarına sarıldı.
Gökyüzün ev sahipleri...
Geçtiğimiz pazar günü hava şartları nedeniyle ertelenen Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşu bugün yapıldı.
GÖSTERİ UÇUŞU NEFES KESTİ
Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişlerinin 798. yıl dönümü dolayısıyla Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları uçuş gerçekleştirdi.
Uçuşlarda, jetlerin sergilediği senkronize manevralar ve akrobasi hareketleri izleyenleri hayran bıraktı.
O ANLARI KAYDA ALDILAR
Gösteriyi izlemek isteyen çok sayıda vatandaş Mevlana Meydanında toplanırken, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Gökyüzündeki görsel şölen Türk Yıldızları, Konya'da izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Vatandaşlar da, gösteriyi çok beğendiklerini belirtti.
TÜRK YILDIZLARI KİMDİR
Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde 7 Kasım 1992'de kurulan dünyanın sayılı süpersonik akrobasi timlerinden biri olarak yer alıyor.
"Milletimizin Gökyüzündeki Milli Takımı" olarak adlandırılan ekip, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmektedir.