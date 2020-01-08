TürkAkım doğalgazda indirimi sağlayabilir

Türkiye son yıllarda dünyada ses getiren dev projelerin kilit noktası haline geldi.

Azeri gazını Avrupa'ya taşıyan TANAP projesinde vananın açılmasının ardından şimdi de TürkAkım'da vana açma günü geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla düzenlenecek projeyle TürkAkım'ın vanası açılacak.

Türkiye'deki enerji çeşitliliği, akıllara doğalgaz faturalarını getirdi.

BULGAR İNDİRİM YAPTI

Bilindiği üzere projede sona gelinmesiyle birlikte Bulgaristan'da doğalgaz fiyatlarına yüzde 5 indirim geldi.

SIRA TÜRKİYE'DE

Benzer indirimlerin Türkiye'de de yaşanması bekleniyor.

DOLAR TL DENGESİ

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, fiyatların yavaş yavaş düşebileceğini bunun 6 ay ile 1 yıl arasında gerçekleşebileceğini savunuyor.

Fiyatların değişmesindeki önemli unsurlardan biri de dolar ile TL arasındaki denge.

Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kazanması, fiyatlarda düşüşü hızlandırabilecek faktörlerden biri.

Enerji konusunda yaptığı araştırmalarla bilinen Rahmi İncekara, TANAP projesinin hayata geçmesinin ardından şu açıklamaları yapmıştı: "Daha fazla kaynak oluşturduğunuzda doğal olarak fiyatların bir düşüsün söz konusu olur. Yavaş yavaş fiyatların düşeceğini söyleyebiliriz. Çünkü petrolde 1 haftada belki fiyatlar yansıyor ama doğalgazda fiyatlara biraz daha geç yansıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin doğalgazda kaynak çeşitliliğini artırması demek aynı zamanda fiyatların uzun vadeli olarak düşüşünü ifade eder. Kaynakları daha da fazla artırmakta fayda var. Burada doların da fiyatı önemli. Doların TL karşısında yukarı çıkması buna mani olabilir. Doğalgaz fiyatlarında normalleşme süreci başlayabilir.

Küresel aktörlerde de oynama söz konusu olmazsa, 6 aylık ya da 1 yıllık sürecin ardından doğalgaz fiyatlarının aşağıya düşeceğini söylüyoruz. Bu şekilde devam edersek fiyatlar daha da ucuzlayacaktır.".