TürkAkım'da iki boru hattı da doğalgazla dolduruldu

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Russkaya Kompresör İstasyonu'ndan, Türkiye'nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan alım terminaline kadar uzanan iki boru hattının doğalgaz dolum işleminin tamamlandığı kaydedildi.

YILDA 31,5 MİLYAR METREKÜP GAZ TAŞINACAK

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Bir hatta Türkiye'ye, diğer hatta ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz taşınacak. Projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor.