Türkan Şoray, Kadir İnanır'ın cenaze törenine geldi

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'a veda...

14 Mayıs’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, uzun süredir tedavi görüyordu.

İnanır, zatürre tedavisinin ardından 26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.

TÜRKAN ŞORAY DA KATILDI

Anma töreninin ardından İnanır’ın cenazesi, alkışlar eşliğinde Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünden cenaze aracına konulup, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne götürüldü.

Kadir İnanır’ın cenazesi, burada ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne gelen isimlerden birisi de Türkan Şoray oldu.

FENALAŞMIŞTI

Türkiye'yi yasa boğan bu ölüm haberini, ünlü oyuncu Türkan Şoray'ın telefonda aldığı öğrenildi.

Birçok filmde başrolleri paylaştığı İnanır'ın ölümünü öğrenen Şoray'ın büyük bir şok yaşadığı, aniden fenalaştığı ve gözyaşları içinde kalarak telefon konuşmasına devam edemediği bildirildi.

TABUTUNUN BAŞINA GİTTİ

Cenazeye gelen ve oldukça halsiz olan Şoray'ın yürümekte zorlandığı görüldü.

Kadir İnanır'ın tabutu başına giden Türkan Şoray, duygusal anlar yaşadı.

VEDA PAYLAŞIMI

Yeşilçam’ın en büyük aşk başyapıtlarından ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’da Kadir İnanır’la başrolü paylaşan Türkan Şoray, ünlü aktörün ardından duygusal bir mesaj da paylaşmıştı.