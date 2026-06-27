Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a duygusal veda: Al Yazmalı'nın kalbinde hep var olacaksın

Türk sanat camiasını sarsan ölüm...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 77 yaşında hayata veda etti..

14 Mayıs’ta hastaneye kaldırılan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır'a zatürre teşhisi konuldu.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM HABERİNİ ALINCA FENALAŞTI

Türkiye'yi yasa boğan bu ölüm haberini ünlü oyuncu Türkan Şoray'ın telefonda aldığı öğrenildi.

Birçok filmde başrolleri paylaştığı İnanır'ın ölümünü öğrenen Şoray'ın büyük bir şok yaşadığı, aniden fenalaştığı ve gözyaşları içinde kalarak telefon konuşmasına devam edemediği bildirildi.

VEDA PAYLAŞIMI

Yeşilçam’ın en büyük aşk başyapıtlarından ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’da Kadir İnanır’la başrolü paylaşan Türkan Şoray ünlü aktörün ardından duygusal bir mesaj da paylaştı.

"NE ANLAR PAYLAŞTIK, NE ANILAR BİRİKTİRDİK"

Ünlü aktör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İnanır'a şöyle veda etti:

"Sevgili Kadir; Günlerdir umutla gelecek sağlık haberini beklerken ne yazık ki acı haberin geldi. İnanmak istemedim. Sen, bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam... Ne anlar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde...

Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça, sen hep var olacaksın ve Alyazmalı'nın kalbinde..."

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, 15 Nisan 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi.

İnanır, ilkokul ve ortaokulu Fatsa'da tamamladı ve oyunculuk yeteneğini eğitimi sırasında çeşitli okul gösterilerinde sergiledi.

İnanır, İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ni ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirdi.

1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışmas'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu.

Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra ‘Yedi Adım Sonra' (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı.

TÜRKAN ŞORAY İLE BİRÇOK FİLMDE ROL ALDILAR

İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray'la başrolleri paylaştı.

Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.

İnanır-Şoray ikilisi, Yeşilçam'ın en sevilen aşk filmlerinden olan "Selvi Boylum Al Yazmalım"ın yanı sıra "Bodrum Hakimi", "Dila Hanım" ve "Devlerin Aşkı" gibi yapımlarla hafızalarda yer edindi.

Sanat hayatına 1973'te Altın Koza Film Festivali'nde "Utanç" filmiyle, 1986'da ise Altın Portakal Film Festivali'nde "Yılanların Öcü" ile aldığı "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleri dâhil çok sayıda başarı sığdırdI.