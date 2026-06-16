Türkan Şoray’ın Sultan filmindeki o meşhur gecekondu hala ayakta: İşte son hali

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray ile mahallenin delikanlısı Bulut Aras’ı buluşturan, 1978 yapımı o unutulmaz başyapıt Sultan, oyunculukların yanı sıra arka planında yansıttığı o samimi İstanbul mahalle kültürüyle de milyonların kalbine kazındı.

İstanbul’un yokuşlu sokaklarında, Boğaziçi’nin serin rüzgarına karşı direnen o meşhur gecekondu, bugün aradan geçen neredeyse yarım asra rağmen hala tüm ihtişamıyla ayakta.

Şehrin dokusunun devasa binalarla değiştiği, Hisarüstü’nün artık modern dünyanın hızına teslim olduğu bir dönemde o küçük ev, sanki film setinden hiç çıkmamış gibi zamana meydan okuyor.

Meşhur ev Sarıyer’de çıktı

Film çekimleri sırasında İstanbul’un en karakteristik bölgelerinden biri olan Sarıyer, Rumelihisarı Mahallesi’nde kurulan o meşhur set, aslında dönemin gecekondu gerçeğini en doğal haliyle yansıtıyordu. Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nün hemen yanı başında, 6. Sokak üzerinde bulunan bu tarihi yapı, bugün hala o günkü dokusunu koruyor.

Yıllar geçse de Sultan hayranları, filmin çekildiği bu noktayı keşfetmeye devam ediyor. Hatta evin günümüzdeki yerini anlamak oldukça kolay.

Çünkü yapının sadece 100 metre ilerisine, bölgeye ve tarihe bir saygı duruşu niteliğinde Türkan Şoray İlkokulu inşa edildi.

Günümüzde Hisarüstü bölgesinin değişimine rağmen, filmin ruhunu taşıyan o ev, hala "Sultan" denince akıllara gelen ilk görüntüsünü koruyor.