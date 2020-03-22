Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından Türkiye, yurt dışında yaşayan vatandaşlarını güvenli bir şekilde ülkelerine getirebilmek için harekete geçti.

DEVLET, MİLLETİNİN YANINDA

Birçok ülke vatandaşlarını para karşılığında tahliye ederken, Türkiye bu işlemleri ücretsiz yaparak dünyaya örnek oldu.

Türkiye, 10 vatandaşı için Almanya'dan uçak kaldırdı ViDEO

10 KİŞİ İÇİN UÇAK KALKTI

Son olarak Almanya'nın başkenti Berlin'deki vatandaşlarını ülkelerine getiren Türkiye'nin, kaldırdığı uçakta sadece 10 yolcu vardı.

Uçuş öncesi yapılan konuşmanın görüntüleri de sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.