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Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, zorlu koronavirüs döneminde birçok ülkeye ve müttefikine destek olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber |
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Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi

Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi

Yurt içinde vatandaşlarına ücretsiz maske dağıtan Türkiye, yardım elini yurt dışına uzattı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünya genelinde 54 ülkeye test kiti, eldiven ve maske gibi tıbbi malzeme gönderen Türkiye'nin, bu zorlu zamanda insani sorumlulukla birçok ülkeye ve müttefikine destek olduğunu bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Türkiye'nin gerekli bütün tıbbi malzemelerin üretilmesi için ortaya koyduğu seferberliğin meyvelerini verdiğini belirtti.

MİLLİ SOLUNUM CİHAZINDA SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

"Sahra" adlı milli solunum cihazının seri üretimine çok yakında başlanacağını aktaran Altun, Türkiye'nin dışardan tıbbi malzeme tedarik etme ihtiyacı duymamasını sağlamakta kararlı olduklarını vurguladı. Altun, şunları kaydetti:

Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi

54 ÜLKEYE YARDIM GÖNDERİLDİ

"Dünya genelinde 54 ülkeye test kiti, eldiven ve maske gibi tıbbi malzeme gönderdik. Türkiye bu zorlu zamanda insani sorumlulukla birçok ülkeye ve müttefikine destek oluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında bir yandan tek tek ülkelere yardım etme girişimlerine bir yandan da ortak bir müdahale oluşturulmasına yönelik küresel girişimlere öncülük ediyor.

Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi

ERDOĞAN'IN KORONAVİRÜS DİPLOMASİSİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın koronavirüs diplomasisi kapsamında yaptığı son görüşmelerden bazıları Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile gerçekleşti. Görüşmelerde mevcut kriz ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ele alındı."

TÜM VATANDAŞLARA 1 GB İNTERNET

Altun, 176 milyon liralık ilave bir yardım paketiyle vatandaşlara ramazan ayında da destek olmaya devam edeceklerini belirterek, bütün vatandaşlara, sevdikleriyle görüşebilmeleri için ilave 1 GB internet tanınacağını bildirdi.

Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi

"TÜRKİYE, HER ZAMAN YANINIZDA"

Dünyadaki bütün Müslümanlara güvenli, sağlıklı ve mutlu bir ramazan dileyen Altun, "Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz bilmelidir ki Türkiye her zaman onların yanındadır.

RAMAZAN SONRASI NORMALLEŞME

Ramazan ayının sonu itibarıyla normalleşme sürecine girmeyi planlarken, Ramazan Bayramı'nı daha iyileşmiş ve sağlıklı bir dünyada kutlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi

Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi

Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi

Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi

Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi

Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi

Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi

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