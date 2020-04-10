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Türkiye 57 ülkeye korona yardımında bulundu

Koronadan dolayı zor zamanlar geçiren ülkelere yardım eli Türkiye'den geldi.

Haber Merkezi |
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Türkiye 57 ülkeye korona yardımında bulundu

Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor...

Binlerce insanın hayatını kaybettiği salgın sonrası birçok ülke zor durumda kaldı...

Koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek olarak gösterilen Türkiye, kendi halkına sağladığı olanaklar dışında, diğer ülkelere de yardım elini uzatıyor...

Güçlü ekonomilere sahip ABD ve Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeye yardım gönderen  Türkiye, 57 ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulundu...

Türkiye 57 ülkeye korona yardımında bulundu

94 ÜLKEDEN MALZEME TALEBİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sadece bağış konusunda talepte bulunan ülkeler değil Türkiye’den malzeme satın alma talebinde bulunan 94 ülkenin  yer aldığını söylemişti.

Türkiye başta komşu ülkeler olmak üzere Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya,Kosova, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Libya, Tunus, ABD, Bulgaristan, Filistin, İran, Irak, Lübnan, İran gibi ülkelere yardımlarını ulaştırdı.

Türkiye 57 ülkeye korona yardımında bulundu

YUNAN YARDIM İSTEMEDİ

Ancak Türkiye'nin yardımda bulunmadığı bir ülke var; Yunanistan...

Koronadan dolayı zor zamanlardan geçen Yunanistan, şu ana kadar Türkiye'den yardım talebinde bulunamadı...

Türkiye 57 ülkeye korona yardımında bulundu

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