Türkiye AB arasında üst düzey zirve

Türkiye'nin AB rotasına ilişkin görüşmeler kaldığı yerden devam ediyor. Yaklaşık 1 buçuk yıllık aranın ardından ilk kez AB ile üst düzey görüşme bugün Mevlüt Çavuşoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

Türkiye ve Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısı, bugün Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde ve Brüksel'den AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Genişlemeden Sorumlu Komiser Johannes Hahn'ın katılımıyla gerçekleşecek.

1 BUÇUK YILLIK ARANIN ARDINDAN

Mogherini'nin, 1 buçuk sene sonra Türkiye'ye gelmesi ve normalde 6 ayda bir yapılması gereken bu diyalog toplantısının 16 aylık bir aradan sonra gerçekleşiyor olması, bugünkü görüşmelerin taşıdığı önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle, Türkiye ile AB arasındaki iplerin kopmaması ve yeniden ilişkilerin inşa edilmesi konusunda önemli bir anlamı olan toplantıda Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler ele alınacak.

Türkiye ile AB ilişkileri, özellikle Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından bozulmuştu. Türkiye AB'ye, darbe sonrasında yeterince dayanışma göstermemesi ve Gülen grubuna yakın kişilere sığınma hakkı vermesi nedeniyle tepki göstermişti.

YOĞUN GÜNDEM

Bu süreçte gerçekleşecek görüşmelerde iki başlık ön plana çıkıyor: Türkiye-AB katılım süreci ile başta Suriye ve İran yaptırımları olmak üzere genel dış politika konuları gündemin en önemli maddeleri konumunda.

İlişkilerin devam ettirilmesi noktasında açıklama yapan AB, "Bugünkü görüşmelerin yapılıyor olması bile tek başına çok önemli. Çünkü bize göre bu, açık kalması gereken en önemli iletişim kanalı. Böylece iki taraf arasındaki her konuyu genişçe görüşebiliyoruz," diye konuşurken, "Bu toplantı, büyük sonuçların açıklanacağı bir toplantı değil ama (Türkiye-AB) makinasının işler olduğunu gösterecek" mesajını da verdi.

KIBRIS, KUDÜS VE VİZE SERBESTİSİ

Kritik görüşmelerdeki maddeler, yalnızca bunlarla da sınırlı değil. Yoğun gündemi oluşturan maddeler arasında Yunanistan ve Kıbrıs ile ilişkileri, Kudüs konusu ve vize serbestisi de bulunuyor.