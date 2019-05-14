Türkiye ABD'nin erteleme talebine sıcak bakmıyor

ABD, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin mevcut durumda temmuz olarak planlanan teslim tarihinin ertelenmesini talep etti. Açıklamayı konuya yakın bir kaynak İngiliz Reuters'a yaptı.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Ancak yine Reuters'in görüştüğü üst düzey bir Türk yetkili, Ankara’nın S-400 alımı konusunda geri adım atmayacağına ilişkin yaklaşımını tekrar dile getirdi.

"TEMMUZDA GELİYOR"

İsmi açıklanmayan yetkili, "Temmuz ayında S-400'leri satın alacağız. Yaklaşımımız değişmedi." dedi. Ancak konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

TEHDİT VAR

ABD'li yetkililer, Türkiye'nin S-400 satın almasını "oldukça sorunlu" olarak nitelendirerek, birtakım tehditlerde bulunuyor. Türkiye'nin ortağı olduğu F-35 savaş uçakları programından çıkarılabileceği tehdidi de bunlar arasında.