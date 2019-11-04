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Türkiye, Afganistan'dan çoban ithal edecek

5 bin lira maaşla çoban bulunamaması üzerine Afganistan'dan 150 bin kişinin getirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Haber Merkezi | 04.11.2019 - 09:13..
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 5 bin lira maaş ödenmesine rağmen çalıştıracak çoban bulamadıklarını söyledi.

AFGANİSTAN'DAN 150 BİN ÇOBAN

Küçükbaş hayvancılık sektörünün meselelerini ve gündeme dair konuları bir grup gazeteciye değerlendiren Çelik "Türkiye'de çoban meselesi çözülmeden, küçükbaş hayvan sektörünün problemleri çözülemez. İnsanlar hayvancılık yapmak istiyor ama çoban konusunda dertli. Meralarımız, coğrafyamız ve iklim şartlarımız yeterli. Fakat çoban bulamadığımız için hayvancılık yapamıyoruz. Halihazırda 150 bin çoban açığımız var. Bunun için Afgan çoban ithal etmek istiyoruz" dedi.

Türkiye, Afganistan'dan çoban ithal edecek

"TARIM BAKANI SICAK BAKIYOR"

Türkiye gazetesinin haberine göre; yetiştiricilerin de Afgan çoban istediklerini ve çalışma izinleri konusunda önemli gelişmelerin olduğunu anlatan Çelik "Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuyu görüştük. Kendisi de Afgan çoban konusuna sıcak bakıyor. Öyle ki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çalışma izni meselesini bile ele almışlar. Şu anda mevzuat çalışmaları sürüyor. Olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Halihazırda birçoğu kaçak çalışıyor. Yasallaştığı zaman rahat çalışabilecekler. Bakarsınız, ilerleyen zamanlarda ailelerini de getirirler. Avrupa'da nereye gidersen git, bu işleri aileler yapıyor. Üç bin hayvana iki üç kişi bakıyor" diye konuştu.

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