Türkiye aşırı sıcakların etkisinde: 40 dereceye varan değerler bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde sıcak ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam edecek.

Özellikle iç ve güney kesimlerde yer yer 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar bekleniyor.

Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış ve yerel fırtına riski de var.

AŞIRI SICAKLIKLAR HAKİM OLACAK

Bugün ülke genelinde güneşli ve az bulutlu bir hava hakim.

En yüksek sıcaklıklar; Güneydoğu'da 38-40 derece, Ege ve Akdeniz’de 36-38 derece, İç Anadolu'da 34-36 derece civarında ölçülecek.

İstanbul yaklaşık 31-33 derece, Ankara 34-36 derece, İzmir 35-37 derece, Adana ve Gaziantep civarı 38-40 dereceye kadar çıkacak.

Yağış beklenmiyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİLİ OLUYOR

Çarşamba günü sıcaklıkların biraz daha artması bekleniyor.

Güneşli hava devam ederken, bazı kuzey ve iç kesimlerde parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

En yüksek sıcaklıkların Güneydoğu ve İç Anadolu'da 39-40 dereceyi bulan değerler kaydedileceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Karadeniz'de 30-35 derece bandında ve Ege'de 36-38 derece civarında değerler bekleniyor.

42 DERECEYE VARAN SICAKLIKLAR GÖRÜLECEK

Perşembe günü, en sıcak günlerden biri olması bekleniyor.

Özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu'da 38-42 derece arası sıcaklıklar öngörülüyor.

Kuzeydoğu ve Karadeniz kıyılarında biraz daha ılıman, 28-34 derece sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Bazı iç kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak riski değerlendiriliyor.

KUZEYDE YEREL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Cuma günü sıcaklıkta hafif bir düşüş görülmesi ancak hala yüksek seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu'da 35-39 derece ve batı bölgelerinde 32-37 derece sıcaklıklar öngörülüyor.

Karadeniz'in iç kesimleri ve kuzeydoğuda gök gürültülü sağanak ve fırtına ihtimalinin artacağı tahmin ediliyor.

Batı ve orta kesimlerde güneşli havanın süreceği değerlendiriliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE DEĞERLER KAYDEDİLECEK

Cumartesi günü başlangıcında sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da 38-40 derece, Akdeniz'de ise 36-38 derece sıcaklıklar öngörülüyor.

Bazı kuzey ve doğu illerinde sağanak yağış ve gök gürültüsü tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

30 Haziran Salı:

1 Temmuz Çarşamba:

2 Temmuz Perşembe:

3 Temmuz Cuma:

4 Temmuz Cumartesi: