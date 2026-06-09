Türkiye, Avrupa'yı 6. nesil savaş uçaklarıyla geride bıraktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) CEO'su Mehmet Demiroğlu'na göre, Kaan savaş uçağı programı, büyük yatırımlar sayesinde, Avrupa'da duraklamış olan Tempest ve FCAS projelerine kıyasla Türkiye'ye önemli bir avantaj sağlayacak.

Mehmet Demiroğlu, Almanya'nın Berlin kentindeki Türk Büyükelçiliği'nde düzenlenen bir konferansta, Türkiye'nin gelişmiş jet geliştirme konusunda Avrupa üreticilerini geride bıraktığını ve bloktaki bazı projelerin henüz başlamadığını söyledi.

Mehmet Demiroğlu, Avrupa'daki Tempest ve FCAS programlarının duraklama yaşadığı bir dönemde, TAI Kaan savaş uçağının ilk uçuşunu Şubat 2024'te gerçekleştirdiğini belirtti.

16 BİN 300 İSTİHDAM

Demiroğlu, şirketin 2005 yılından bu yana 13 benzersiz platform oluşturduğunu ve Ankara'daki tesisini 4 milyon metrekarelik bir kampüse genişleterek 16 bin 300 kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Demiroğlu, TAI'nin küresel sivil havacılıkta, faaliyette olan neredeyse her Airbus uçağı için kritik yapısal bileşenler sağlayan temel bir tedarikçi haline geldiğini de sözlerine ekledi.

Demiroğlu, ayrıca Somali'de yeni kurulan uzay merkezinin, küresel uzay yarışının giderek kızıştığı bir ortamda Türkiye'nin fırlatma bağımsızlığını güvence altına alacağını belirtti.

"BEYİN GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ"

Demiroğlu, 2020'lerin başlarında beyin göçü nedeniyle yaşanan nitelikli iş gücü kaybının tersine döndüğünü ve "Türkiye'ye ve özellikle TAI'ye dönen işçi sayısının ayrılanlardan çok daha fazla olduğunu" belirtti.

Demiroğlu ayrıca TAI'nin aerodinamik testler için Avrupa'nın ikinci büyük ses altı rüzgar tünelini de işlettiğini sözlerine ekledi.

Demiroğlu, Ülkenin teknoloji bağımsızlığının yerli altyapı yatırımlarıyla birlikte büyümesiyle birlikte, genç göçmen işçileri genişleyen yerli havacılık ve uzay ekosistemine katkıda bulunmak üzere ülkelerine geri dönmeye çağırdı.