Türkiye Barolar Birliği, kayyumlarla ilgili açıklama yaptı

Türkiye Barolar Birliği; Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı işlemleriyle görevden uzaklaştırılmasının kamuoyunda tartışmaya sebebiyet verdiği anımsatıldı.

"SAĞLAM DELİLLERLE GEREKÇELENDİRİLMELİ"

Seçimle göreve gelen yöneticilerin idari işlemle görevden uzaklaştırılmalarının son derece istisnai durumlarda mümkün olduğu ifade edilen açıklamada, bu işlemlerin sağlam delillerle gerekçelendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

"KAMUOYU TATMİN EDİCİ ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLMELİ"

Açıklamada, bu olayda dosyaların ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtilerek, "Kamuoyu, seçilmelerinin üzerinden birkaç ay gibi kısa bir süre geçmiş olan ve YSK tarafından adaylıkları konusunda bir sakınca görülmeyen bu belediye başkanlarının hangi somut davranışlarının görevden uzaklaştırmayı gerektiren görev suçlarına vücut verdiği konusunda tatmin edici şekilde bilgilendirilmelidir." ifadelerine yer verildi.

"YARGI GÜVEN VERMELİ"

Görevden uzaklaştırma işleminin geçici nitelikte bir tedbir olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu sebeple, bir an önce ilgililer hakkında açıldığı söylenen soruşturmaların sonuçlandırılması ve tüm sürecin en şeffaf şekilde yönetilmesi beklenmektedir. Uzaklaştırma tedbirine ilişkin idari işlemler, idari yargı denetimine açıktır. Bu noktada Türkiye Barolar Birliği'nin ısrarla üzerinde durduğu husus, yargının güven vermesidir. Keyfilikten uzak davranmasıdır. Kararlarını tatmin edici gerekçelerle ortaya koymasıdır. Yargısal süreçlerin makul sürede sonuçlanmasıdır.

"YARGI REFORMU BİR AN ÖNCE KANUNLAŞMALI"

Bu ilke ve hedefler doğrultusunda çok önemli bir adım olarak gördüğümüz Yargı Reformu Strateji Belgesi, bir an önce kanunlaşmalıdır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi tartışmasız sağlanmalıdır. Böylece toplumu ilgilendiren her soruşturma, dava ve idari işlem yeni bir toplumsal kutuplaşma vesilesi olmaktan çıkacaktır. Süreç, Türkiye Barolar Birliği tarafından yakından takip edilmeye devam edilecektir."