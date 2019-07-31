Türkiye Barolar Birliği nafaka düzenlemesine karşı

Türkiye'nin gündemini meşgul eden konulardan biri de süresiz nafaka uygulaması.

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı 125 bin lira, Özcan Deniz'den boşanan Feyza Aktan 50 bin lira, İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener ise 30 bin lira nafaka alıyor.

Yüksek nafakaların süresiz bir şekilde ödeniyor olmasıyla ilgili Meclis'te yasa teklifi hazırlandı.

MHP tarafından hazırlanan teklife göre; süresiz nafaka uygulamasına son verilmesi ve sürenin 5 yılla sınırlandırılması istendi.

Meclis ekim ayına kadar tatilde. Teklif henüz masada.

Nafaka davalarından yüksek gelirler elde eden avukatlar, düzenlemenin karşısında olduğunu ortaya koydu.

AVUKATLAR: NAFAKA SÜRESİZDİR

Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Nafaka yükümlülüğü sosyal devlet ilkesine değil, yalnızca önceki evlilik birliği sebebiyle var olan dayanışma yükümlülüğüne dayanır. Bu nedenle fonlar kurulması veya sosyal yardımlar yapılması nafakanın alternatifi değildir.

Koşulsuz istenebilen ve ödenen tedbir nafakası ile iştirak/bakım nafakası süreyle kısıtlıdır, zira evlilik sona erdiğinde ya da çocuk erginleştiğinde veya eğitimi sona erdiğinde son bulur. Koşula bağlı istenebilen ve ödenen yoksulluk nafakası ile yardım nafakası ise süresizdir. Sadece yoksulluk nafakası değil, hısımlara ödenen yardım nafakası da süresizdir." ifadelerine yer verildi.