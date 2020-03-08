taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0876
Euro
6.8843
Altın
1674.19
Borsa
109600.53
Gram Altın
327.721
Bitcoin
55558.1

Türkiye bizi düşünmedi diyen Suriyeli sınırda bekliyor

Türkiye hakkında kullandığı ifadelerle tepkilere neden olan mülteci, Yunanistan polisi tarafından dövülüp geri gönderildi.

AA & Ensonhaber | 08.03.2020 - 09:08..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Türkiye bizi düşünmedi diyen Suriyeli sınırda bekliyor

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından Edirne'ye akın başladı. Mülteciler, çantalarını toplayıp Avrupa'ya gidebilmek için tüm yolları deniyor.

Birçok mülteci Türkiye'den ayrılırken minnettarlığını sunarken, bazı mülteciler yıllarca yaşadıkları ülkeye karşı nefret dolu ifadeler kullandı.

Onlardan biri de Suriyeli olduğu bilinen bir mülteciydi.

Türkiye'nin Suriyeliler değil kendini düşündüğünü söyleyen mültecinin görüntüleri çok konuşuldu.

YUNAN POLİSİ DÖVDÜ GERİ GÖNDERDİ

8 yıl kaldığı Türkiye'ye karşı kinini kusup Yunanistan'a girmeye çalışan mülteci, sınırı geçtikten sonra polis ekiplerine yakalandı.

Vahşi uygulamalara imza atan Yunan polisi, mülteciyi uzun bir süre dövdükten sonra kıyafetlerini de alıp Türkiye'ye geri gönderdi.

Türkiye bizi düşünmedi diyen Suriyeli sınırda bekliyor

Türkiye bizi düşünmedi diyen Suriyeli sınırda bekliyor

Türkiye bizi düşünmedi diyen Suriyeli sınırda bekliyor

Türkiye bizi düşünmedi diyen Suriyeli VİDEO

İlginizi Çekebilir
Korona Avrupa'yı etkisi altına aldı
Avrupa'da İtalya'nın ardından Fransa'da da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artmaya başladı. Fransa'da 11 kişi hayatını kaybederken, İtalya'da 567 kişi yoğun bakımda.
Mültecilerden gaz bombasına karşı pet şişeden önlem
Yunanistan, sınırına dayanan göçmenleri gaz bombalarıyla püskürtmeye çalışırken, göçmenler gazdan etkilenmemek için pet şişelerden gaz maskesi yaptı.
Sınıra gelen papaz Yunan polisini kutsadı
Türkiye'nin kapıları açmasıyla, sınırına biriken göçmenlere gaz bombalarıyla müdahale eden Yunan polisi, sınıra gelen bir papaz tarafından kutsandı.
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
İtalya'dan sonra Fransa'da da korona virüs nedeniyle ölümler artmaya başladı. 11 kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zelenskiy: Ukrayna delik deşik bir gemi gibi
Zelenskiy: Ukrayna delik deşik bir gemi gibi
45
Kıbrıs’ta sınır gerginliği
Kıbrıs’ta sınır gerginliği
56
Türkiye bizi düşünmedi diyen Suriyeli sınırda bekliyor
Türkiye bizi düşünmedi diyen Suriyeli sınırda bekliyor
238
Çin’den koronavirüsle mücadele eden Irak'a yardım
Çin’den koronavirüsle mücadele eden Irak'a yardım
53
Suudi Arabistan'da 20 prens için daha tutuklama kararı
Suudi Arabistan'da 20 prens için daha tutuklama kararı
104
İtalya'da 14 kent için karantina kararı
İtalya'da 14 kent için karantina kararı
20
Sosyal deney: Eşini dövmeye kalkan kocayı engellediler
Sosyal deney: Eşini dövmeye kalkan kocayı engellediler
44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir