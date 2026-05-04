Türkiye Curling Federasyonu'nda başkanlığa Kenan Şebin yeniden seçildi

Türkiye Curling Federasyonu'nda 4. olağan genel kurulu, Ankara'daki bir otelde yapıldı.

Seçimde, mevcut başkan Kenan Şebin ve Murat Akın yarıştı.

Şebin, kullanılan 220 oyun 132'sini alarak bir kez daha Türkiye Curling Federasyonu başkanı oldu.

Akın 87 delegenin oyunu alırken 1 oy da geçersiz sayıldı.

Kenan Şebin başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Zafer Aynalı, Adem Yurdagül, Ensar Şahiner, Yakup Albayrak, Erdoğan Dönmez, Abdülkadir Çintimar, Mehmet Gültekin, Yusuf Sadri Kishalı, Melik Şenol ve Kadir Çakır yer aldı.

İBRA EDİLDİ

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

"TÜRKİYE'YE GENİŞLETECEĞİZ"

Federasyonun kuruluşundan bu yana başkanlık görevini yürüten Şebin, yaptığı konuşmada, 10 yıllık yönetimi süresince sporcuların elde ettiği başarılar ve icraatlarını anlatarak, "Geldiğimiz 2016 yılında sahada toz altında, kösele ayakkabıyla spor yapan arkadaşlarımızdan güçlü bir ligimizin olduğu bugüne geldik. Yılda yaklaşık 750 müsabaka yapıyoruz. Erzurum'da, Samsun'da, Zonguldak'ta, Ankara'da, Kocaeli'de... Bu ligleri, tesislerimizi yaptıkça tüm Türkiye'ye genişleteceğiz." diye konuştu.

"TÜRK GENÇLERİ O KÜRSÜYE ÇIKACAKTIR"

Başkan Şebin, hedeflerinin büyük olduğunu söyleyerek, "Dünya 5'incisi bir Kadın Milli Takımımız var. Bununla gurur duyabilirsiniz. Kadın Milli Takımımızın dünyada yenemediği tek ülke kaldı; o da Kanada. Allah'ın izniyle alttan gelen gençlerimizle bunu da halledip dünyanın en iyi ülkeleri arasına emin adımlarla yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İlk günden itibaren olimpiyat hedefi koyduk. Olimpiyatlara katılmak tabii ki önemli ama katıldığımız zaman emin olun ki Türk gençleri o kürsüye çıkacaktır, o yetenektedir." ifadelerini kullandı.