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Türkiye dünyanın güçlü ülkeler listesinde 16'ıncı sırada

Dünyanın nüfus ve ekonomi bakımından en güçlü ülkelerini sıralamasında Türkiye 16. sırada yer aldı.

Haber Merkezi | 17.12.2019 - 03:27..
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Türkiye dünyanın güçlü ülkeler listesinde 16'ıncı sırada

GSYİH verileri, nüfus, kişi başı GSYİH gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanan dünyanın en güçlü ülkeleri listesi U.S. News gazetesinde yayımlandı.

LİSTENİN İLK ÜÇ SIRASINDA ABD, RUSYA VE ÇİN VAR

80 ülkenin değerlendirmeye tabi tutulduğu listenin başını ABD çekti. Rusya 2. olurken, onu Çin takip etti. Listenin ilk üç sırasının geçen yılla aynı olduğu görüldü. İlk 10'da yer alan diğer ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan ve Güney Kore oldu.

TÜRKİYE 2 BASAMAK GERİLEYEREK 16. SIRADA YER ALDI

Güney Kore dışındaki ülkeler geçen seneki yerlerini korurken, 2018 listesinde 10. sırada bulunan Birleşik Arap Emirlikleri yerini Güney Kore'ye kaptırdı ve 11. sıraya geriledi. Geçen yıl 14. sırada bulunan Türkiye ise 2 basamak gerileyerek 16. oldu. Listenin son 5 sırasında Litvanya, Slovakya, Slovenya, Letonya ve Estonya yer aldı.

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