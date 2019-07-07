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Türkiye düşmanlığı Çipras'a kazandırmadı

Seçim öncesi Türkiye'ye yönelik tehdit dolu açıklamalar yapan Çirpas, ana muhalefet partisi konumuna düştü.

AA | 07.07.2019 - 20:24..
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Türkiye düşmanlığı Çipras'a kazandırmadı

Komşu Yunanistan sandık başına gitti.

Erken genel seçimin galibi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi oldu. 

Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA ağır bir yenilgi aldı.

Çipras 4 yıllık iktidarı döneminde Türkiye karşıtı bir tutum sergiledi.

DARBECİLERİ İADE ETMEDİ

15 Temmuz darbe girişimi sonrası, hain darbeciler Yunanistan'a kaçtı. Türkiye'nin tüm taleplerine karşın darbecileri iade etmeyen Yunanistan, bazı FETÖ'cülere de iltica hakkı tanıdı.

SONDAJ FAALİYETLERİNE TEHDİT

Seçim sürecinde Türkiye'yi tehdit ederek oy toplamaya kalkan Çipras, Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arayan gemilerimizi hedef alan açıklamalar yaptı.

ALMANYA'YA BAĞIMLI HALE GELDİ

Krizdeki Yunanistan'ı kurtarma çabasına girişen Çipras, Almanya'ya bağımlı hale geldi. Almanya, Yunanistan’a ilk kurtarma paketinin verildiği 2010 yılından bu yana Yunan tahvillerinden yaklaşık 2,9 milyar euro gelir elde etti.

Öte yandan Çipras, sürekli olarak AB'den borç para istedi. Ödeyemediği borçların ise ertelenmesini talep etti.

Türkiye düşmanlığı Çipras'a kazandırmadı

Türkiye düşmanlığı Çipras'a kazandırmadı

Türkiye düşmanlığı Çipras'a kazandırmadı

Türkiye düşmanlığı Çipras'a kazandırmadı

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