Türkiye, erkek takım katada Avrupa ikincisi oldu

Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Takımı, katada İtalya’ya 6-1 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Almanya'nın Frankfurt kentindeki Eissporthalle'de düzenlenen şampiyonun son gününde; Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar ve Ozan Parlak’tan oluşan erkek kata milli takımı, finalde İtalya ile karşı karşıya geldi.

MİLLİLER AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Müsabaka, İtalya'nın 6-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Türkiye bu sonuçla Avrupa ikinciliğini elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)