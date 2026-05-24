Türkiye, erkek takım katada Avrupa ikincisi oldu
Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Takımı, katada İtalya’ya 6-1 yenilerek gümüş madalya kazandı.
Almanya'nın Frankfurt kentindeki Eissporthalle'de düzenlenen şampiyonun son gününde; Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar ve Ozan Parlak’tan oluşan erkek kata milli takımı, finalde İtalya ile karşı karşıya geldi.
Müsabaka, İtalya'nın 6-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Türkiye bu sonuçla Avrupa ikinciliğini elde etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)