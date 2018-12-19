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Türkiye Fırat Kalkanı bölgesine hastane inşa etti

Türkiye, iç savaşın başladığı günden bu yana, sınırın diğer tarafındaki Suriyeli hastalara da şifa olmaya devam ediyor. Bölgeye, Türkiye tarafından sağlık merkezi inşa edildi.

AA | 19.12.2018 - 12:11..
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Türkiye, daha önce PKK'nın işgali altında bulunan bölgelerin, teröristlerden temizlenmesi için Fırat Kalkanı Harekatı düzenlemişti. Bu kapsamda temizlenen bölgeler, yine Türkiye tarafından yaşanabilir hale getiriliyor.

Türkiye Fırat Kalkanı bölgesine hastane inşa etti

FIRAT KALKANI BÖLGESİNE HASTANE

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde gerçekleştirdiği sağlık yatırımlarıyla, Suriyeli hastaların dertlerine, bulundukları yerlerde de çare oluyor.

Türkiye Fırat Kalkanı bölgesine hastane inşa etti

Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kurulan, 3 hastane ve 12 sağlık merkezi, verdiği hizmetlerle göz dolduruyor.

Kilis Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde insani yardımlar çerçevesinde çeşitli sağlık yatırımları yapıldığını belirtti.

Türkiye Fırat Kalkanı bölgesine hastane inşa etti

TÜRKİYE'YE GİDEN HASTA SAYILARI DÜŞTÜ

Suriye tarafında yapılan sağlık merkezleri sonrası, Türkiye'ye giren hasta sayısında ciddi düşüş görüldüğünü vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Bugün devletimizin büyüklüğü ve insanımızın alicenaplığıyla uyumlu olarak, Suriye'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, insani yardımlar çerçevesinde 3 hastanemiz ve 12 sağlık merkezimiz hizmet vermekte. Burada Suriyeli sağlık çalışanları görev yapıyor. Bakanlığımız insani yardımlar çerçevesinde fiziki mekanları ve gerekli tıbbi cihazları sağlıyor. Allah izin verirse, önümüzdeki yılın başından itibaren politikamız Kilis'e sıfır hasta getirmek. Suriye insanının kendi toprağında kendi çalışanları tarafından hizmet görmelerini sağlamak."

Türkiye Fırat Kalkanı bölgesine hastane inşa etti

SURİYELİ SAĞLIK PERSONELLERİNE EĞİTİM

Oluşturulan sağlık tesislerinde yaklaşık 20 personelin, Suriyeli sağlık çalışanlarına eğitim vermek için bölgede görev yaptığına işaret eden Demir, eğitimlerini tamamlayan Suriyelilerin sertifikalarını almalarının ardından, ilgili alanlarda görevlendirildiğini anlattı.

Türkiye Fırat Kalkanı bölgesine hastane inşa etti

Demir, şu ana kadar verilen eğitimlerden 170 tabip ve 530 yardımcı sağlık personelinin faydalandığını ve göreve başladığını vurgulayarak, bu sayede bölgede günlük 2 bin 500 hastaya poliklinik hizmeti sağlandığını söyledi.

Türkiye Fırat Kalkanı bölgesine hastane inşa etti

SAĞLIK MERKEZİ

Hizmet noktalarının faaliyete geçmesiyle birlikte, Türkiye'ye tedavi için gelen hasta sayısının yüzde 80 oranında azaldığını anımsatan Demir, "Hizmet noktaları faaliyete geçtikten sonra Türkiye'ye günde 10 hasta geliyorsa şu anda bu rakam 2'ye düştü. Allah izin verirse önümüzdeki 3 ay içinde de bunu sıfır vakaya indirmek istiyoruz. Oradan sağlık amacıyla Türkiye'ye herhangi bir vaka transferi yapmayacak şekilde devletimiz tedbirler alıyor." diye konuştu.

Türkiye Fırat Kalkanı bölgesine hastane inşa etti

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