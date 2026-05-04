Türkiye, Fransa'yı uyardı: KKTC'ye askeri konuşlandırma güven istikrarsızlığı yaratır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmede, Fransa'nın Güney Kıbrıs'a asker konuşlandırılmasını öngören bir anlaşmanın imzalanacağını duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise bu iddialara ilişkin geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında, Fransa'nın asker gönderme planının somut bir güvenlik ihtiyacına dayanmadığı, Ada'daki hassas dengeyi bozabileceği ve bölgesel gerilimi artırabileceği uyarısında bulundu.

"GKRY AÇISINDAN GÜVENLİK RİSKLERİ DOĞURABİLİR"

Bu girişimlerin GKRY açısından gelecekte güvenlik riskleri doğurabileceğini ifade eden Bakanlık, açıklamasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Türkiye, uluslararası hukuka bağlı, bölgesinde barış ve istikrarın korunmasını önceleyen bir anlayışla hareket etmektedir. Ancak bu yaklaşımımız, hem ülkemizin hem de KKTC’nin milli hak ve menfaatlerinden taviz verileceği anlamına gelmemektedir.

Kıbrıs Adası’nın güvenliği ve istikrarına ilişkin düzenlemeler uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş olup, Türkiye garantör ülkelerden biridir.

Fransa tarafından Güney Kıbrıs'a asker gönderileceğine yönelik açıklamaların hangi somut güvenlik ihtiyacına dayandığı belirsizliğini korurken, bu tür girişimlerin mevcut hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski bulunmaktadır.

Bu tür girişimlerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açısından da gelecekte güvenlik riskleri doğurabileceğini ve bölgesel istikrarı zedeleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."

TÜRKİYE'DEN 'MEVCUT GÜVENLİK DENGESİ BOZULACAK' UYARISI

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü'nün İngiliz üyeleri, 17 Şubat 2026'da bölünmüş başkent Lefkoşa'da uluslararası alanda tanınan Kıbrıs Cumhuriyeti ile ayrılıkçı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ayıran tampon bölgede devriye geziyor.

MSB, Fransa'nın Kıbrıs'a asker konuşlandırma planına karşı çıkarak, bunun adanın istikrarsızlaşmasına ve mevcut güvenlik dengesinin bozulmasına yol açma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

"SOMUT GÜVENLİK İHTİYACI HALA BELİRSİZ"

Türkiye'nin kuzeyde yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor.

İngiltere'nin Ada'da kendi egemenlik üslerinde tahminen 4 bin daimi askeri bulunuyor; Yunanistan'ın varlığı ise yaklaşık bin kişilik uzun süredir orada bulunan bir birlikle sınırlı.

MSB, Fransa'nın asker konuşlandırması için somut güvenlik ihtiyacının hala belirsiz olduğunu da sözlerine ekledi.

'ASKER KONUŞLANDIRILMASI TAMAMEN İNSANİ AMAÇLAR İÇİN'

Hristodulidis, pazar günü yaptığı açıklamada, ülkesinin ve Fransa'nın, Paris'in bölünmüş adaya asker konuşlandırmasına olanak sağlayacak bir Kuvvetler Statüsü Anlaşması üzerindeki müzakereleri tamamladığını söyledi.

Haziran ayında iki ülkenin, Fransız kuvvetlerinin Ada'da geçici olarak konuşlanmasına, ortak eğitim ve tatbikatlar yapmasına ve lojistik destek ve geçiş için askeri tesislere erişmesine izin veren yasal bir çerçeve sağlayan anlaşmayı imzalamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Hristodulidis, olası asker konuşlandırmasını ayrıntı vermeden 'tamamen insani amaçlar için' olarak nitelendirdi.

SALDIRI HİZBULLAH'A ATFEDİLDİ

2 Mart'ta, İran'ın bölge genelinde gerçekleştirdiği saldırı dalgasının ortasında İran yapımı bir insansız hava aracı, Güney Kıbrıs'taki bir İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri üssünü vurdu.

Saldırının sorumluluğunu hiçbir grup üstlenmezken Kıbrıs ve Batılı yetkililer insansız hava aracı saldırısını Lübnan merkezli İran bağlantılı grup, Hizbullah'a atfetti.

FRANSA'NIN ADA'DAKİ İLK ASKERİ VARLIK OLUŞTURMA GİRİŞİMİ

Fransız uçakları geçmişte zaman zaman bölgesel lojistik için RAF üssünü kullanmış olsa da, 2 Mart sonrası konuşlandırma, Paris'in Ada'da resmi bir askeri varlık oluşturma yolundaki ilk adımı oldu.

Saldırının ardından Paris, Ada'ya özel insansız hava aracı ve füze karşıtı birlikler konuşlandırmaya başladı.

'GELİŞTİRİLMİŞ KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLI ANLAŞMASI' İMZALANDI

Paris, 2 Mart'taki insansız hava aracı saldırısının hemen ardından Charles de Gaulle uçak gemisi saldırı grubunu Doğu Akdeniz bölgesine gönderdi.

O zamandan beri Rum Yönetimi, Fransa ve Yunanistan arasındaki savunma iş birliği genişledi.

Geçtiğimiz hafta Paris ve Atina, Yunan güvenliğini Kıbrıs'taki yeni Fransız askeri varlığıyla fiilen ilişkilendiren Geliştirilmiş Kapsamlı Stratejik Ortaklık anlaşmasını imzaladı.