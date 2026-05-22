Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor'u tebrik etti

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililerin kazandığı şampiyonluğun ardından kutlama mesajı yayınladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 64. Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u kutlar; başarılarından ötürü Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Trabzonspor camiasını tebrik ederiz. Finale kadar yükselme başarısı gösteren Konyaspor'u da turnuva boyunca sergiledikleri performanstan dolayı kutlarız." denildi.