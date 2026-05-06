Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor

Soğuk ve yağışlı sistem ülkeyi terk ediyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde sıcaklıklar artıyor.

AFRİKA'DAN SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar yarından itibaren yükselişe geçiyor.

Termometreler ülke genelinde zirve yapacağı belirtilirken, özellikle güney hattında tam anlamıyla yaz sıcağı hissedilecek.

30 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK

Son tahminlere göre, yağışlar Doğu Bölgesi'ne ilerlerken, birçok şehirde cuma gününden itibaren 25-30 dereceli sıcaklık değerlerinin görülmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ: "SICAKLIK ARTIŞI BEKLENİYOR"

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulunmuş, soğuk ve yağışlı havanın yarın doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk edeceğini belirtmişti.

Perşembeden itibaren yurtta, yağışsız ve parçalı az bulutlu bir hava yaşanacağını aktaran Çelik, "Sıcaklıklar salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde hızla yükselecek. Salı gününden itibaren iç kesimlerde 4 ila 8 derecelik bir sıcaklık artışı bekliyoruz. Diğer yerlerde ise 2 ila 4 derecelik sıcaklık artışını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.